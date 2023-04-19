Плантовська приїхала на Мальдіви. Вона оприлюднила фото звідти та підписала "я в раю".

До теми Скандальна колишня пресофіцерка ДПСУ заявила, що покидає Україну

Ексречниця обмежила функцію коментування своїх нових постів. Тому складно сказати, як відреагували користувачі.

Плантовська на Мальдівах / Фото зі сторінки Іванни:

Наприкінці березня, Плантовська натякнула, що залишає Одесу, тому що "час рухатись далі". Вона зазначила, що змінює автономери на автомобільні знаки іншої країни.

Проте вона резюмувала, що "ненька Україна в серці назавжди".

Що відомо про скандал з Плантовською

  • Іванна Плантовська працювала пресофіцеркою Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.
  • Згодом вона похизувалася розкішним відпочинком за кордоном під час війни. Зокрема, Іванна показувала гарні фото з Парижа на тлі Ейфелевої вежі, а також кадри з курортів.
  • Українці в мережі обурились, тому після цих подій у ДПСУ заявили, що їм прикро, що в їхніх лавах під час війни "є ті хто, більше приділяє увагу виключно своєму особистому життю, хизуючись ним".
  • Згодом Плантовську перевели з посади речниці прикордонників на іншу, а потім взагалі звільнили.