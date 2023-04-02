Нагадаємо, що раніше Іванна Плантовська похизувалась новими фото з-за кордону. Тоді ж вона перебувала у Туреччині.
До теми Скандальну експресофіцерку ДПСУ звільнили з військової служби
Скандальна пресофіцерка ДПСУ покинула Україну
Одеса…місто, яке закохує. Чотири роки тому я приїхала сюди з однією валізою, не знала нікого, нічого, і боялася, що це місто надто велике для мене… Вважаю, що досягла багато саме завдяки Одесі. Знайшла крутих вірних друзів, змінилась перш за все духовно, і звичайно зовні, також дійшла до омріяних капітанських зірок і хорошої посади (згодом розповім більше), проте доля вносить свої корективи,
– написала Плантовська.
Вона зазначила, що залишає Одесу та "рухається далі", і на неї чекає "нова цікава сторінка у житті".
"Але моя ненька Україна в серці назавжди! Зовсім скоро я розповім свою сторону про ситуацію, яка перевернула моє життя", – додала Плантовська.
Яка саме історія перевернула життя експресофіцерки ДПСУ – невідомо. Про це вона вирішила розповісти згодом.
Скандал з Плантовською: все, що відомо
- Раніше мережу обурили фото, які Іванна Плантовська публікувала у соцмережах. Там вона хизувалася відпочинком на Новий рік та Різдво у Парижі та Буковелі.
- У Держприкордонслужбі одразу відреагували на скандал і наголосили, що така поведінка військової є неприпустимою.
- Згодом речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко підтвердив, що Плантовську звільнили з військової служби наприкінці січня 2023 року.
- З Одеси її перевели у Житомирський прикордонний загін для проходження подальшої служби.
- За словами Демченка, Плантовська ніколи не була речницею – вона виконувала обов'язки офіцерки пресслужби, але не керувала нею.