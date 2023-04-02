Нагадаємо, що раніше Іванна Плантовська похизувалась новими фото з-за кордону. Тоді ж вона перебувала у Туреччині.

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Скандальна пресофіцерка ДПСУ покинула Україну

Одеса…місто, яке закохує. Чотири роки тому я приїхала сюди з однією валізою, не знала нікого, нічого, і боялася, що це місто надто велике для мене… Вважаю, що досягла багато саме завдяки Одесі. Знайшла крутих вірних друзів, змінилась перш за все духовно, і звичайно зовні, також дійшла до омріяних капітанських зірок і хорошої посади (згодом розповім більше), проте доля вносить свої корективи,

– написала Плантовська.

Вона зазначила, що залишає Одесу та "рухається далі", і на неї чекає "нова цікава сторінка у житті".

"Але моя ненька Україна в серці назавжди! Зовсім скоро я розповім свою сторону про ситуацію, яка перевернула моє життя", – додала Плантовська.

Яка саме історія перевернула життя експресофіцерки ДПСУ – невідомо. Про це вона вирішила розповісти згодом.

Скандал з Плантовською: все, що відомо