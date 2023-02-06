Інформацію для 24 Каналу підтвердив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
До теми Побачити Париж і перевестись в Житомир: як оскандалилась речниця ДПСУ Іванна Плантовська
"Так, я можу підтвердити, що Плантовську звільнили з військової служби. До цього її з Одеси перевели у Житомирський прикордонний загін для проходження подальшої служби на посаді, яка не пов'язана з комунікаціями. Наразі вона звільнена, відповідно до законодавства України про військовий обов'язок та військову службу. Звільнення відбулося вкінці січня", – повідомив Демченко.
Він наголосив, що Плантовська ніколи не була речницею. Вона виконувала обов'язки офіцерки пресслужби, але не керувала нею.
Що відомо про скандал з Іванною Плантовською
Мережу обурили фото, які вже колишня пресофіцерка публікувала у соцмережах. Там вона хизувалася відпочинком у Парижі та Буковелі. Плантовська скаржилася, що отримує хейт в інтернеті та обіцяла "розповісти правду". Згодом вона перестала коментувати ситуацію.
У когось вдалося розпалити війну всередині країни, – писала Плантовська.
У Держприкордонслужбі одразу відреагували на скандал. Зазначили, що така поведінка військової є неприпустимою.
"Я не в праві коментувати особисте життя військовослужбовиці. Держприкордонслужба ухвалила рішення щодо військовослужбовиці у рамках чинного законодавства. Така поведінка неприпустима, коли в лавах відомства є військові, які дійсно захищають країну від ворога. Така поведінка є неприйнятною під час війни", – коментував у січні Демченко.