Відтепер, за даними видання, дівчину перевели у Житомирський прикордонний загін. Відомо, що ця посада "не пов'язана із комунікацією".

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Деталі скандалу

Під час святкування Нового року у Парижі Плантовська виклала в соцмережі свої фото з Парижа.

Як Плантовська відсвяткувала Новий рік / Фото з соцмереж речниці

Зокрема, Іванна показувала гарні фотки з Парижа на тлі Ейфелевої вежі, а також кадри з курортів. Це обурило тисячі українців. В тому числі – і керівництво ДПСУ.

Одразу після скандалу в ДПСУ заявили, що будуть ухвалені рішення, що стосуватимуться подальшого проходження нею служби та виконання обов'язків за посадою.

Наразі остаточно відомо, що Іванна Плантовська вже не є речницею одеських прикордонників. Додамо, що героїня скандалу категорично відмовилась коментувати своє звільнення з посади.

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