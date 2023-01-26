Теперь, по данным издания, девушку перевели в Житомирский пограничный отряд. Известно, что этот пост "не связан с коммуникацией".
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Детали скандала
Во время празднования Нового года в Париже Плантовская выложила в соцсети свои фотографии из Парижа.
Как Плантовская отпраздновала Новый год / Фото из соцсетей спикерки
В частности, Иванна показывала красивые фотографии из Парижа на фоне Эйфелевой башни, а также кадры из курортов. Это возмутило тысячи украинцев. В том числе – и руководство ГНСУ.
Сразу после скандала в ГНСУ заявили, что будут приняты решения, касающиеся дальнейшего прохождения ею службы и исполнения обязанностей по должности.
Окончательно известно, что Иванна Плантовская уже не является пресс-секретарем одесских пограничников. Добавим, что героиня скандала категорически отказалась комментировать свое увольнение с должности.
Другие скандалы в Украине
- В Нацполиции сообщили, что не нашли доказательств по делу экспреподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Владимира Талашко. Его обвиняли в притязании к студенткам.
- "Слуга народа" Николай Тищенко поехал в Таиланд, чтобы организовать встречу с представителями украинской общины. Перед этим СНБО запретил выезд чиновников за границу. Ответа долго ждать не пришлось – глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что Николая Тищенко выгнали из партии.
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