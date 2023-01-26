Теперь, по данным издания, девушку перевели в Житомирский пограничный отряд. Известно, что этот пост "не связан с коммуникацией".

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Детали скандала

Во время празднования Нового года в Париже Плантовская выложила в соцсети свои фотографии из Парижа.

Как Плантовская отпраздновала Новый год / Фото из соцсетей спикерки

В частности, Иванна показывала красивые фотографии из Парижа на фоне Эйфелевой башни, а также кадры из курортов. Это возмутило тысячи украинцев. В том числе – и руководство ГНСУ.

Сразу после скандала в ГНСУ заявили, что будут приняты решения, касающиеся дальнейшего прохождения ею службы и исполнения обязанностей по должности.

Окончательно известно, что Иванна Плантовская уже не является пресс-секретарем одесских пограничников. Добавим, что героиня скандала категорически отказалась комментировать свое увольнение с должности.

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