Пользователи сети активно отреагировали на это событие. Все, что известно о героях скандала – читайте в материале 24 Канала.

К теме Начальник патрульной полиции Львовщины оскандалился с подарком любимой: его отстранили

Подробности происшествия

В воскресенье, 22 января, именинница Василиса Софранюк опубликовала резонансную сторис в своем инстаграмме. На видео любимый девушки – руководитель патрульной полиции Львовщины Роман Пилипенко – вручил оригинальный презент.

Как оказалось, мужчина подарил любимой "пропуск" на проезд по Площади Рынок. Следует отметить, что "простым смертным" въезд на авто туда запрещен. Сквозной проезд по площади Рынок могут осуществлять жители, живущие в пределах исторической площади по специальным пропускам.

Также на Площадь имеют право заезжать машины, загружающие и разгружающие товар и продукты, однако также по правилам и в определенные часы.

Именинница очень эмоционально отреагировала на такой подарок. Она сказала, что "любит выбываться" и с радостью проедется пешеходной зоной исторической Площади на своем Mercedes. По ее словам, "это самый лучший подарок".

Как отреагировали в патрульной полиции

Сразу после скандала Романа Пилипенко отстранили от исполнения служебных обязанностей. Он возглавлял патрульную полицию Львовской области с июня 2017 года.

По указанным обстоятельствам руководством Департамента патрульной полиции принято решение об отстранении начальника управления патрульной полиции во Львовской области от исполнения служебных обязанностей.

– говорится в сообщении.

Департамент патрульной полиции назначил служебное расследование и отстранил его от исполнения служебных обязанностей.

Что известно о Пилипенко

Роман Пилипенко родился 28 апреля 1983 года (39 лет) в Макеевке Донецкой области. В детстве с семьей переехал в Донецк.

Роман Пилипенко / Фото из фейсбука

С 2005 по 2008 год работал в Управлении Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями ГУМВД Украины в Донецкой области. Затем год занимался частной юридической практикой.

В 2015 году четыре месяца был командиром 5-й роты 1-го батальона СПС МВД в Киеве. После этого Пилипенко перевели во Львов, где он был недолго командиром 4-го батальона.

Меньше года занимал должность заместителя начальника Управления патрульной полиции Львова. 2016 стал начальником Управления патрульной полиции в Запорожье.

В июне 2017 снова вернулся во Львов и возглавил Управление патрульной полиции во Львовской области.

Кто такая Василиса Софранюк

Кажется, что львовян не столько возмутил незаконный пропуск, сколько должность героини видео. Василиса Софранюк (Федюк) – помощница депутата Львовского областного совета от фракции "ЕС" Андрея Думы. Также она работает главным специалистом отдела гуманитарной политики и международного сотрудничества в аппарате Львовского областного совета.

Героиня видео / Фото с инстаграммы Софранюк

Как рассказала сама Софранюк на скандальном видео, она ездит за рулем Mercedes. По данным СМИ, с июля 2022 года она является владелицей Mercedes-Benz CLA 250 с "зеркальными" номерами ВС1001НХ. Средняя рыночная стоимость такого автомобиля – 20 тысяч долларов.

Пропуск утратил силу еще 2 года назад

Как позже оказалось, городской совет Львова на самом деле не выдавала пропуск работнице Львовского облсовета Василисе Софранюк на въезд в пешеходную зону Площади Рынок.

Руководитель ЛКП "Ратуша-сервис", занимающаяся выдачей таких документов, Ирина Тихолиз на брифинге сообщила, что пропуск, который получила любимая руководителя патрульной полиции, утратила силу еще два года назад.

Тихолиз уточнила, что с 2021 года действуют новые пропуска, поэтому Софранюк не сможет прокатиться на своем Mercedes в центре Львова. Более того, руководитель "Ратуша-сервис" отметила, что по этому поводу в мэрии продолжается служебное расследование.

Чтобы заверить журналистов, чиновник показала пропуски меньшего размера и другой цветистики. По ее словам, сейчас действуют только такие пропуска: для жителей голубого цвета, для бизнеса желтые, а для служебных машин – коричневые.

Реакция соцсетей

Конечно, украинцы не смогли остаться в стороне от такого события. Следовательно, соцсети разразились мемами и возмутительными сообщениями по этому скандалу.

Один из пользователей твиттера пошутил, что пропуск дает право наезжать на пешеходов.

Как отреагировали украинцы / Скриншоты из соцсетей

Ни Роман Пилипенко, ни его девушка пока никак не прокомментировали этот инцидент.

Василина Федюк закрыла свой профиль в инстаграмме и фейсбуке, но фейсбук еще отражает, что она работает во Львовском областном совете, здание которого расположено неподалеку Площади Рынок.