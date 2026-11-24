Из Молдовы экстрадировали офицера ВСУ / ГБР
24 ноября Молдова экстрадировала в Украину командира взвода, подозреваемого в пытках подчиненных военнослужащих. По данным следователей, офицер систематически избивал бойцов, а одного из них приказал привязать к деревянному кресту.
Как сообщили в Государственном бюро расследований, передача старшего лейтенанта состоялась через контрольно-пропускной пункт "Могилев-Подольский – Отач". Военный находился в международном розыске после побега из Украины за границу.
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Каковы подробности?
Следствие установило, что подозреваемый командовал взводом понтонно-мостового батальона воинской части из Тернопольской области.
Насилие в отношении личного состава офицер применял во время выполнения работ по строительству укреплений на территории Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областей.
Три эпизода издевательств во время строительства укреплений
Сотрудники ведомства зафиксировали три факта пыток военнослужащих. Командир жестоко расправлялся с бойцами за любые нарушения, которые сам квалифицировал как дисциплинарные проступки.
В частности, во время пребывания в Днепропетровской области старший лейтенант избивал двух подчиненных руками и ногами. В другом эпизоде офицер приказал привязать одного из военнослужащих к деревянной конструкции в виде креста.
Задержание и возвращение беглеца стали возможными благодаря совместной работе следователей бюро с сотрудниками Офиса Генерального прокурора. В настоящее время в отношении злоумышленника готовятся дальнейшие процессуальные действия в рамках уголовного производства.
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