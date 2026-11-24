Як повідомили в Державному бюро розслідувань, передача старшого лейтенанта відбулася через пункт пропуску Могилів-Подільський – Отач. Військовий перебував у міжнародному розшуку після втечі з України за кордон.

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Які подробиці?

Слідство встановило, що підозрюваний командував взводом понтонно-мостового батальйону військової частини з Тернопільщини.

Насильство щодо особового складу офіцер застосовував під час виконання робіт із будівництва фортифікацій на території Донеччини, Дніпропетровщини та Харківщини.

Три епізоди знущань під час будівництва укріплень

Працівники відомства задокументували три факти катування військовослужбовців. Командир жорстоко розправлявся з бійцями за будь-які порушення, які сам кваліфікував як дисциплінарні проступки.

Зокрема, під час перебування на Дніпропетровщині старший лейтенант бив двох підлеглих руками та ногами. В іншому епізоді офіцер наказав прив'язати одного з військових до дерев'яної конструкції у вигляді хреста.

Затримання та повернення втікача забезпечили завдяки спільній роботі слідчих бюро із працівниками Офісу Генерального прокурора. Наразі зловмиснику готують подальші процесуальні дії в межах кримінального провадження.