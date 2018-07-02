Экстремальный июль: как в Украине ликвидируют последствия непогоды

Июль 2018 года начался в Украине из подтопленных зданий и оборванных кабелей. В некоторых регионах до сих пор не могут справиться с последствиями погодных капризов, а в Чернигове людей отселили из затопленных домов. На Днепропетровщине со скоростью света восстанавливают электросети.

Сейчас вода в Чернигове уже сошла, но наделала много бед. Из-за ливня серьезно пострадали 110 домов на 40 улицах города. Некоторые семьи потеряли все свое имущество, а несколько семей пришлось вообще отселять из потенциально опасных домов в местные общежития.

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С самого утра в Чернигове работает специальная комиссия, которая фиксирует все потери и подсчитывает материальный ущерб. Людям обещают выплатить компенсацию. Но когда именно – не говорят.

Чернигов

Ликвидируют последствия июльских ливней и на Днепропетровщине. Из 170 обесточенных накануне населенных пунктов, сейчас без электричества осталось лишь несколько. В областном центре и Никополе повалило почти 2 сотни деревьев, а несколько домов до сих пор подтоплены. А спасатели продолжают поиски рыбака, который решился в непогоду выйти на реку и исчез.

Днепропетровщина

А пока одна часть страны оправляется от мощных ливней, другая страдает от палящего зноя. В Херсонской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Кировоградской областях сегодня объявили о пятом, самом высоком уровне пожарной опасности. Синоптики говорят, уже на этой неделе лето вернется во все области.