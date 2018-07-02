22:38
2 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
14°C 10°C
  • вівторок
    19°C 12°C
  • середа
    23°C 13°C
  • четвер
    25°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Куди зник Путін. Очеретяне чудо Росії
Вєсті Кремля
21:19, сьогодні
Вєсті.UA. Азаров бідніє на очах. Святкові труси Ляшка
Вєсті.UA
20:48, сьогодні
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Екстремальний липень: як в Україні ліквідовують наслідки негоди

136 Читать новость на русском

Липень 2018 року розпочався в Україні з підтоплених будівель та обірваних кабелів. У деяких регіонах досі не можуть впоратися з наслідками погодних примх, а у Чернігові людей відселили з затоплених домівок. На Дніпропетровщині зі швидкістю світла відновлюють електромережі.

Нині вода в Чернігові вже зійшла, але наробила чимало лиха. Через зливу серйозно постраждали 110 будинків на 40 вулицях міста. Деякі сім'ї втратили усе своє майно, а кількадесят родин довелось взагалі відселяти з потенційно небезпечних будинків у місцеві гуртожитки.

Читайте також: Над морем на Запоріжжі пронісся смерч: промовисте відео

Від самого ранку у Чернігові працює спеціальна комісія, яка фіксує усі втрати та підраховує матеріальні збитки. Людям обіцяють виплатити компенсацію. Та коли саме – не кажуть.


Чернігів

Ліквідовують наслідки липневих злив і на Дніпропетровщині. Зі 170 знеструмлених напередодні населених пунктів, зараз без електрики залишилося лише декілька. В обласному центрі та Нікополі повалило майже 2 сотні дерев, а кількадесят будинків і досі підтоплені. А рятувальники продовжують пошуки рибалки, який наважився в негоду вийти на річку і зник.


Дніпропетровщина

А доки одна частина країни оговтується від потужних злив, інша страждає від палючої спеки. У Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях сьогодні оголосили про п'ятий, найвищий рівень пожежної небезпеки. Синоптики ж кажуть, що вже цього тижня літо повернеться у всі області.

Теги: Новини України Негода в Україні Стихійні лиха Погода
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як швидко приготувати смачну їжу
сьогодні, 19:00 Як швидко приготувати смачну їжу
4
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук