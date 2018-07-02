Екстремальний липень: як в Україні ліквідовують наслідки негоди

Липень 2018 року розпочався в Україні з підтоплених будівель та обірваних кабелів. У деяких регіонах досі не можуть впоратися з наслідками погодних примх, а у Чернігові людей відселили з затоплених домівок. На Дніпропетровщині зі швидкістю світла відновлюють електромережі.

Нині вода в Чернігові вже зійшла, але наробила чимало лиха. Через зливу серйозно постраждали 110 будинків на 40 вулицях міста. Деякі сім'ї втратили усе своє майно, а кількадесят родин довелось взагалі відселяти з потенційно небезпечних будинків у місцеві гуртожитки.

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Від самого ранку у Чернігові працює спеціальна комісія, яка фіксує усі втрати та підраховує матеріальні збитки. Людям обіцяють виплатити компенсацію. Та коли саме – не кажуть.



Чернігів

Ліквідовують наслідки липневих злив і на Дніпропетровщині. Зі 170 знеструмлених напередодні населених пунктів, зараз без електрики залишилося лише декілька. В обласному центрі та Нікополі повалило майже 2 сотні дерев, а кількадесят будинків і досі підтоплені. А рятувальники продовжують пошуки рибалки, який наважився в негоду вийти на річку і зник.



Дніпропетровщина

А доки одна частина країни оговтується від потужних злив, інша страждає від палючої спеки. У Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях сьогодні оголосили про п'ятий, найвищий рівень пожежної небезпеки. Синоптики ж кажуть, що вже цього тижня літо повернеться у всі області.