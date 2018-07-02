Над морем на Запоріжжі пронісся смерч: промовисте відео

2 липня у курортній Кирилівці, що розташовується у Запорізькій області, активістам вдалося зафільмувати смерч, який пронісся прямо над Азовським морем.

Відповідне відео з’явилося у Facebook-спільноті "Helper Запоріжжя".

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"2 липня 2018 року в 9:30 активіст Helper Запоріжжя Євген Павлюк зафіксував на відео рідкісне для наших широт явище. У Кирилівці в полі зору відпочивальників розігрався смерч", – мовиться у підписі до ролика.

На кадрах видно, що смерч сформувався далеко над Азовським морем і у підсумку до суші не добрався, а опісля взагалі втратив свою силу, не заподіявши на березі жодних руйнувань.

У коментарях до відео користувачі своєю чергою зазначили, що до цього моменту над Азовським морем можна було помітити ще два смерчі та вони були набагато сильнішими за останній.

Нагадаємо, як переконує синоптик Наталки Діденко, смерчі не є новим явищем для України та є характерним для літньої пори.



До слова, раніше смерч на морі було зафіксовано у російській курортній Анапі, і сформувався він на незначній відстані від берега.