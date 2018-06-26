Смерч у морі: у Росії зафіксували незвичайне природне явище
У Чорному морі неподалік російського міста Анапа зафіксували незвичайне природне явище. На незначній відстані від берега сформувався смерч.
Очевидці зняли смерч на відео, яке на своєму Youtube-каналі розмісти журналісти телеканалу "39 канал Анапа".
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На кадрах видно, як атмосферний вихор формується та через декілька хвилин розпадається.
Про руйнування та постраждалих від смерчу не повідомляється.
Смерч у Чорному морі поблизу Анапи:
Джерело: 24 Канал
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