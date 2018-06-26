Смерч в море: в России зафиксировали необычное природное явление
В Черном море неподалеку от российского города Анапа зафиксировали необычное природное явление. На незначительном расстоянии от берега сформировался смерч.
Очевидцы сняли смерч на видео, которое на своем Youtube-канале размести журналисты телеканала "39 канал Анапа".
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На кадрах видно, как атмосферный вихрь формируется и через несколько минут распадается.
О разрушениях и пострадавших от смерча не сообщается.
Смерч в Черном море близ Анапы:
Источник: 24 Канал
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