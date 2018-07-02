Над морем в Запорожской области пронесся смерч: красноречивое видео
2 июля в курортной Кирилловке, которая располагается в Запорожской области, активистам удалось заснять смерч, который пронесся прямо над Азовским морем.
Соответствующее видео появилось в Facebook-сообществе "Helper Запорожье".
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"2 июля 2018 года в 9:30 активист Helper Запорожья Евгений Павлюк зафиксировал на видео редкое для наших широт явление. В Кирилловке в поле зрения отдыхающих разыгрался смерч", – говорится в подписи к ролику.
На кадрах видно, что смерч сформировался далеко над Азовским морем и в итоге до суши не добрался, а потом вообще потерял свою силу, не нанеся на берегу никаких разрушений.
В комментариях к видео пользователи в свою очередь отметили, что до этого момента над Азовским морем можно было заметить еще два смерча, и они были гораздо сильнее последнего.
Напомним, как утверждает синоптик Наталка Диденко, смерчи не являются новым явлением для Украины и характерны для летнего времени.
К слову, ранее смерч на море был зафиксирован в российской курортной Анапе, и сформировался он на незначительном расстоянии от берега.