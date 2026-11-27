Три райони Київщини залишилися без світла / Canva
В Киевской области по распоряжению "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии. Ограничения действуют в трех районах.
Об этом сообщает ДТЭК.
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Где в Киевской области действуют экстренные отключения?
Экстренные отключения ввели сразу в трех районах Киевской области:
- Бучанском;
- Обуховском;
- Фастовском.
Важно, что во время экстренных отключений графики почасовых отключений электроэнергии не действуют. Поэтому электроэнергию могут отключать без предварительного предупреждения и независимо от обнародованного расписания.
Энергетики обещают сообщать об изменениях ситуации. Жителей области призывают следить за официальными сообщениями.
Напомним, российские войска вновь провели атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, поэтому в отдельных регионах возникли перебои с электроснабжением. По состоянию на утро 27 ноября самая сложная ситуация с электричеством сложилась в Днепропетровской и Херсонской областях, где без электричества осталось значительное количество семей.
Часть потребителей также осталась без электричества в Запорожской, Кировоградской, Сумской и Харьковской областях. В Днепропетровской области из-за повреждения высоковольтного оборудования и резкого падения напряжения пришлось ввести экстренные аварийные отключения. Вернуться к запланированным графикам будет возможно после стабилизации ситуации в энергосистеме.
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