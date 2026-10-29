В двух районах Киева ввели экстренные отключения

В настоящее время обычные графики там не действуют. Об этом сообщили в ДТЭК.

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Что известно об отключениях?

В 8:45 29 октября в компании сообщили о введении аварийных ограничений. Энергетики подчеркнули, что в таких условиях предварительно обнародованные графики полностью теряют силу, а продолжительность отключения предсказать невозможно.

Специалисты заверили, что будут оперативно информировать горожан о любых изменениях в сети.

Энергетики призывают жителей столицы с пониманием отнестись к вынужденным мерам и рационально потреблять электроэнергию. В частности, киевлян просят отключать приборы от розеток во время отсутствия напряжения и не включать мощную технику одновременно после возобновления подачи электроэнергии, поскольку резкая нагрузка может вызвать новые аварии на подстанциях.

Отметим, координатор системы ООН в Украине и гуманитарный координатор Матиас Шмале заявил, что Организация Объединенных Наций может объявить экстренный призыв о помощи для Киева из-за дополнительных потребностей, вызванных российскими атаками на критическую инфраструктуру. Речь идет о возможности привлечь дополнительное финансирование для реагирования на последствия ударов.