В Броварах произошло экстренное отключение: мэр сказал, когда появится свет

На Киевщине остается тяжелая ситуация со светом. Утром в Броварах ввели экстренное отключение света.

В Броварах произошло экстренное отключение на высокой линии из-за перегрузки сети. Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко, передает 24 Канал.

Что известно об отключении света в Броварах?

Обратите внимание! Отключение по высокой линии означает аварийное обесточивание на уровне высоковольтной сети, питающей город. Свет выключен из-за перегрузки еще до распределения по районам, поэтому обесточивание масштабное.

Сейчас производится переподключение к резервным сетям, поэтому 2 – 3 часа еще будем без света, – заявил Сапожко.

Незадолго до этого мэр рассказал, что вчера ситуация с энергоснабжением была особенно сложной. Энергетики проводят переподключение электросетей – это сложный процесс, который требует времени (ориентировочно до 10 часов). Поэтому в отдельных микрорайонах общины электроснабжения отсутствовало от 12 до 17 часов.

Также зафиксировано большое количество аварий на трансформаторных подстанциях – при подаче электроэнергии они выходили из строя из-за перегрузки.

Когенерационные установки общины, обеспечивающие около 15 МВт мощности, работают нестабильно из-за низкого напряжения в сети.

Графики отключений по-прежнему не применяются. Мэр призвал горожан, у которых электроснабжение отсутствует более 12 часов, сообщать об этом местному контакт-центру.

Какая ситуация со светом в Киевской области?