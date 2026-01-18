В Броварах произошло экстренное отключение: мэр сказал, когда появится свет
- В Броварах произошло экстренное отключение электроснабжения из-за перегрузки сети.
- Мэр города призвал жителей сообщать об отсутствии электроснабжения более 12 часов в местный контакт-центр.
На Киевщине остается тяжелая ситуация со светом. Утром в Броварах ввели экстренное отключение света.
В Броварах произошло экстренное отключение на высокой линии из-за перегрузки сети. Об этом сообщил мэр города Игорь Сапожко, передает 24 Канал.
Что известно об отключении света в Броварах?
Обратите внимание! Отключение по высокой линии означает аварийное обесточивание на уровне высоковольтной сети, питающей город. Свет выключен из-за перегрузки еще до распределения по районам, поэтому обесточивание масштабное.
Сейчас производится переподключение к резервным сетям, поэтому 2 – 3 часа еще будем без света, – заявил Сапожко.
Незадолго до этого мэр рассказал, что вчера ситуация с энергоснабжением была особенно сложной. Энергетики проводят переподключение электросетей – это сложный процесс, который требует времени (ориентировочно до 10 часов). Поэтому в отдельных микрорайонах общины электроснабжения отсутствовало от 12 до 17 часов.
Также зафиксировано большое количество аварий на трансформаторных подстанциях – при подаче электроэнергии они выходили из строя из-за перегрузки.
Когенерационные установки общины, обеспечивающие около 15 МВт мощности, работают нестабильно из-за низкого напряжения в сети.
Графики отключений по-прежнему не применяются. Мэр призвал горожан, у которых электроснабжение отсутствует более 12 часов, сообщать об этом местному контакт-центру.
Какая ситуация со светом в Киевской области?
- Из-за ночной атаки 17 января без света остались 56 000 семей Бучанского района. В Броварском и Бориспольском районах области продолжаются экстренные отключения.
- В Киевской области критическая инфраструктура работает от резервного питания. Для поддержки людей по области развернуто 456 пунктов несокрушимости, работают вагоны несокрушимости Укрзализныци.
- Дома на электроотоплении подключены к генераторам большой мощности. Подключены также 36 мобильных котельных.