В частности оно будет касаться причастности президента к офшорным компаниям. Соответствующее решение принял парламент.

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В Эквадоре будут расследовать дело о вероятной причастности президента к оффшорам

Национальная Ассамблея Эквадора (однопалатный парламент) приняла решение о начале расследования по делу "досье Пандоры". Его поддержали 105 депутатов.

Поскольку это дело считается таким, которое вызывает большой интерес граждан и уже привело к серьезному общественному потрясению,

– заявили в парламенте.

Пленум Нацассамблеи решил поручить расследование специальной постоянной комиссии по конституционным правам. Комиссия потребует дать показания и всю информацию, чтобы прояснить причастность Гильермо Лассо к делу, связанному с отмыванием денег в оффшоры.

Издание написало, что:

Лассо в прошлом руководил 14 оффшорными компаниями;

большинство из них зарегистрировали в панамской юрисдикции, однако впоследствии президент передал активы двум трастам в Южной Дакоте в декабре 2017 года;

это случилось через 3 месяца после того, как парламент страны принял закон о запрете госслужащим держать активы в оффшорах.

Обратите внимание! Это случилось после публикации Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) данных о наличии у президента средств в оффшорах. Сам президент признал, что в прошлом действительно владел такими фирмами и подчеркнул, что избавился от них и еще раньше сообщал об этом публично.

Кратко о расследовании Pandora Papers