Зокрема воно стосуватиметься причетності президента до офшорних компаній. Відповідне рішення ухвалив парламент.

До теми Офшор 95: журналісти випустили розслідування про бізнес Зеленського і його оточення

У Еквадорі розслідуватимуть справу про ймовірну причетність президента до офшорів

Національна Асамблея Еквадору (однопалатний парламент) ухвалила рішення про початок розслідування у справі "досьє Пандори". Його підтримали 105 депутатів.

Оскільки ця справа вважається такою, що викликає великий інтерес громадян та вже призвела до серйозного суспільного потрясіння,

– заявили у парламенті.

Пленум Нацасамблеї вирішив доручити розслідування спеціальній постійній комісії з конституційних прав. Комісія вимагатиме надати свідчення та всю інформацію, щоб прояснити причетність Гільєрмо Лассо до справи, пов'язаної з відмиванням грошей в офшори.

Видання написало, що:

Лассо в минулому керував 14 офшорними компаніями;

більшість з них зареєстрували в панамській юрисдикції, проте згодом президент передав активи двом трастам в Південній Дакоті в грудні 2017 року;

це трапилось через 3 місяці після того, як парламент країни ухвалив закон про заборону держслужбовцям тримати активи в офшорах.

Зверніть увагу! Це трапилось після публікації міжнародним консорціумом журналістських розслідувань (ICIJ) даних про наявність у президента коштів в офшорах. Сам президент визнав, що в минулому дійсно володів такими фірмами та підкреслив, що позбувся їх й ще раніше повідомляв про це публічно.

Коротко про розслідування Pandora Papers