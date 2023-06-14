Ранее Белла Монтойя работала медсестрой. 9 июня ее госпитализировали после предполагаемого инсульта.

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Женщина "ожила" во время собственных похорон

У пожилой женщины произошла кардиореспираторная остановка, то есть прекращение дыхания и работы сердца. Она уже не реагировала на реанимационные мероприятия, поэтому врач констатировал смерть.

Затем семья отвезла тело в похоронное бюро и устроила поминки, как вдруг приглашенные услышали странные звуки. Они открыли гроб, чтобы переодеть женщину, но обнаружили ее живой.

Позже сын женщины Жильберто Барбера рассказал, что в гробу начало что-то греметь.

Нас было около 20 человек. Приблизительно через пять часов после поминок гроб начал издавать звуки. Моя мама была завернута в простыни и билась о гроб, а когда мы подошли, то увидели, что она тяжело дышит,

– вспоминает мужчина.

Женщину отвезли в больницу в центральном городе Бабахойо. Впоследствии Министр здравоохранения Эквадора сообщил, что госпожа Белла находится в интенсивной терапии. Однако обнадеживающих прогнозов медики не дают.

Тем временем, в больнице, где констатировали смерть женщины, уже начали расследование. Кроме того, Минздрав создал технический комитет для проверки, как медучреждение выдает свидетельства о смерти.

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В Польше женщина ожила в морге

Заметим, что похожая ситуация раньше еще в 2014 году произошла в Польше. Тело 91-летней Янины Колькевич увезли в морг. Продолжилась подготовка к похоронам.

Как вдруг мешок с телом женщины, пролежавший несколько часов в холодильнике, начал двигаться. Врач, констатировавший смерть, был шокирован этой новостью. Рассказал, что когда подписывал свидетельство, госпожа Янина не дышала, а ее сердце не билось.