В центральной части Эквадора извергается вулкан Сангай. Он выбросил столб пепла и дыма на высоту 8,5 километра над вершиной кратера.

Вулкан Сангай был активным в течение последних нескольких недель. Местные делятся в сети видео последствий природного явления.

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Последствия извержения

Пепел, который вырвался из вулкана, повредил урожаи и скот в нескольких районах.

Из-за большого количества пепла власти решили прекратить государственную и частную деятельность в провинции Чимборасо. Небо покрыто облаком дыма вблизи провинций, расположенных в 50 километрах от вулкана.

Поэтому власти призвали местных жителей носить средства защиты глаз, рта и носа и оставаться дома.

Также ввели ограничения скорости транспорта. Не может передвигаться более 30 километров в час.

Предыдущие умеренные извержения вулкана Сангай мало повлияли на население Эквадора, поскольку вулкан расположен в джунглях провинции Морона-Сантьяго.

Что известно о вулкане Сангай?

Сангай – активный вулкан на восточных склонах Кордильеры-Реаль, что на территории Эквадора. Он расположен в верховьях притока реки Мараньон. Это самый южный и самый активный вулкан страны.



Он известен постоянными взрывами и облаками пепла. Падая, пепел покрывает окружающую территорию толстым слоем. В период, когда вулкан не действует, вершина покрыта снегом.



Абсолютная высота вулкана составляет 5230 м над уровнем моря.

Смотрите видео, как выглядят города из-за извержения:

Riobamba (imágenes) y otros cantones de Chimborazo lucen oscuros por la caída de ceniza del volcán #Sangay. Según informe del @IGecuador, la columna de ceniza alcanza 7.270 metros sobre el nivel del cráter del volcán y se dirige al oeste. Video: redes. pic.twitter.com/ljxCexanJH — Tere Menéndez (@TMT30_) March 11, 2021

8am y en Riobamba no amanece #Sangay pic.twitter.com/ufiSgXQTxO — Andrea Miniguano (@andisol) March 11, 2021

#URGENTE| Siendo las 08h19, la ceniza del #Sangay ha tapado el sol en la ciudad de #Riobamba. pic.twitter.com/gniETZ6J2l — Brian Yagual (@BrianYagual6) March 11, 2021

Справка. По данным геофизического института IGEPN, вулкан находится в стадии извержения с 2019 года.