Эквадорский вулкан Сангай извергается: пепел выбрасывает на 8 километров – видео
В центральной части Эквадора извергается вулкан Сангай. Он выбросил столб пепла и дыма на высоту 8,5 километра над вершиной кратера.
Источник:DW
Вулкан Сангай был активным в течение последних нескольких недель. Местные делятся в сети видео последствий природного явления.
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Последствия извержения
- Пепел, который вырвался из вулкана, повредил урожаи и скот в нескольких районах.
- Из-за большого количества пепла власти решили прекратить государственную и частную деятельность в провинции Чимборасо. Небо покрыто облаком дыма вблизи провинций, расположенных в 50 километрах от вулкана.
- Поэтому власти призвали местных жителей носить средства защиты глаз, рта и носа и оставаться дома.
- Также ввели ограничения скорости транспорта. Не может передвигаться более 30 километров в час.
- Предыдущие умеренные извержения вулкана Сангай мало повлияли на население Эквадора, поскольку вулкан расположен в джунглях провинции Морона-Сантьяго.
Что известно о вулкане Сангай?
Сангай – активный вулкан на восточных склонах Кордильеры-Реаль, что на территории Эквадора. Он расположен в верховьях притока реки Мараньон. Это самый южный и самый активный вулкан страны.
Он известен постоянными взрывами и облаками пепла. Падая, пепел покрывает окружающую территорию толстым слоем. В период, когда вулкан не действует, вершина покрыта снегом.
Абсолютная высота вулкана составляет 5230 м над уровнем моря.
Смотрите видео, как выглядят города из-за извержения:
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