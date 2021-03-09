На Камчатке извергается крупнейший активный вулкан Евразии: зрелищные видео, фото
Крупнейший активный вулкан Евразии Ключевская Сопка, который расположен на Камчатке, снова находится в состоянии извержения. Очевидцы делятся захватывающими кадрами такого явления.
Источник:Vostokmedia
Сейсмологи предупреждают, что из-за выброса лавы могут быть размыты дороги между поселками поблизости. Кроме этого возможен нарушенный экологический баланс рек, расположенных неподалеку.
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"Вот так выглядит ночное извержение. Лава течет, где облака, туда не добраться, потому что летают бомбы", – комментируют очевидцы.
Смотрите видео извержения вулкана:
Извержение вулкана на Камчатке / Фото 360tv
Камчатка, март 2021 / Фото Vostokmedia
Другие извержения
До того вулкан "просыпался" последние разы:
- в марте 2020 года;
- в декабре 2019 года;
- а еще раньше – в 2015 году.
Извержение в 2015 году / Фото AirPano
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