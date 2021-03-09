Крупнейший активный вулкан Евразии Ключевская Сопка, который расположен на Камчатке, снова находится в состоянии извержения. Очевидцы делятся захватывающими кадрами такого явления.

Сейсмологи предупреждают, что из-за выброса лавы могут быть размыты дороги между поселками поблизости. Кроме этого возможен нарушенный экологический баланс рек, расположенных неподалеку.

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"Вот так выглядит ночное извержение. Лава течет, где облака, туда не добраться, потому что летают бомбы", – комментируют очевидцы.

Смотрите видео извержения вулкана:

Справка. Ключевская Сопка является активным вулканом в Евразии. Его высота составляет 4 800 метров. Его примерный возраст – 7 тысяч лет. Он расположен в 30 километрах от поселка Ключи и в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Побочный прорыв, который образовался на Ключевском вулкане еще 18 февраля, состоит из двух трещин. Его решили назвать в честь советского ученого Георгия Горшкова. Видео Артема Громова с места происшествия:

Извержение вулкана на Камчатке / Фото 360tv​



Камчатка, март 2021 / Фото Vostokmedia

Другие извержения

До того вулкан "просыпался" последние разы:

в марте 2020 года;

в декабре 2019 года;

а еще раньше – в 2015 году.



Извержение в 2015 году / Фото AirPano