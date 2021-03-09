Найбільший активний вулкан Євразії Ключевська Сопка, який розташований на Камчатці, знову перебуває у стані виверження. Очевидці діляться захоплюючими кадрами такого явища.

Сейсмологи попереджають, що через викид лави можуть бути розмиті дороги між селищами поблизу. Крім цього можливий порушений екологічний баланс річок, що розташовані неподалік.

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"Ось так виглядає нічне виверження. Лава тече, де хмари, туди не дістатися, бо літають бомби", – коментують очевидці.

Дивіться відео виверження вулкану:

Довідка. Ключевська Сопка є активним вулканом в Євразії. Його висота становить 4 800 метрів. Його приблизний вік – 7 тисяч років. Він розташований за 30 кілометрів від селища Ключі і 360 кілометрів за Петропавловська-Камчатського.

Побічний прорив, який утворився на Ключевське вулкані ще 18 лютого, складається з двох тріщин. Його вирішили назвати на честь радянського вченого Георгія Горшкова.

Відео Артема Громова з місця події:

Виверження вулкану на Камчатці у лютому / Фото 360tv



Камчатка, березень 2021 / Фото Vostokmedia

Інші виверження

До того вулкан "прокидався" останні рази:

в березні 2020 року;

в грудні 2019 року;

а ще раніше – у 2015 році.



Виверження у 2015 році / Фото AirPano