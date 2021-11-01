Зеленский стал реальным тестом для постмайданной Украины. В 2014 – 2019 годах страна окружала себя символическим забором, вырабатывала новый политический язык и формировала заново представления о норме и девиации.

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Причем, у многих был соблазн объявить все изменения "эксцессами эпохи 5 президента страны". Вплоть до 2019 года никто не мог с уверенностью сказать, насколько устойчивым является новый социальный договор и в какой мере он способен существовать без поддержки первого лица.

Новая политическая этика

Своим президентством Петр Порошенко был обязан Майдану, а потому был обречен говорить на его языке, учитывать интересы улицы и соизмерять себя с этическими координатами протеста. Шестой президент страны был свободен от всех этих обязательств.



Шестой президент страны был свободен от обязательства говорить на языке Майдана / Фото Getty Images

Зеленский не был связан с Майданом на уровне личных переживаний, не был укоренен в теме войны на уровне персонального опыта. Его избрание лишило новую этику государственных костылей, а его инаугурация открыла окно возможностей, внутрь которого помещалась потенциальная ревизия всего накопленного и построенного.

Однако проверку на прочность новая этика явно прошла. В конце концов, каждый президент ищет язык, который позволял бы ему выступать от лица нации.

Если бы Зеленский счел, что такое право ему дает этика Антимайдана, мы бы слушали сегодня пассажи про "один народ" и "Великую отечественную". Тот факт, что шестой президент страны говорит на языке пятого, означает лишь то, что риторика Майдана выдержала экзамен на право считаться новой нормой.

Мифы украинского общества

Впрочем, точно такая же проверка была уготована самым популярным мифам украинского общества. Владимир Зеленский побеждал на волне антиэлитарного запроса.

Усталость от элит и противопоставление "простого человека" – "коллективному бюрократу" 2 года назад одержали триумфальную победу в нашей стране. Большинство украинских граждан были убеждены в том, что все проблемы сможет решить "человек извне", достаточно лишь отдать власть "новому лицу", не связанному обязательствами.

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Этот миф проверку на прочность не прошел. Оказалось, что замена региональных баронов на свадебных фотографов в парламенте еще не погружает страну в эпоху счастья и процветания. Более того – система неформальных связей очень быстро превратила новое монобольшинство в осьминога.

Шестой президент страны уже третий год подряд пытается упаковать его в дисциплинарную авоську, следя за тем, чтобы ни одно щупальце не вываливалось наружу. Но особенно успешным этот процесс назвать не получится.

Созданный президентским окружением партийный голем управляется с переменным успехом – и можно предположить, что рано или поздно захочет выйти из-под контроля.

Тем, кто ждал от "новых лиц" полной непохожести на "старые", впору досадовать. Оказалось, что кадровая перезагрузка не отменяет неофициальных правил игры и теневых центров влияния. Украинское государство по-прежнему напоминает локомотив, маневры которого ограничены траекторией рельс и инерцией.



Кадровая перезагрузка не отменяет неофициальных правил игры / Фото Getty Images

Страна получила возможность убедиться, что ее потенциал развития сковывает не коварная верхушка с неправильными фамилиями, а созданная за 20 с лишним лет среда.

Очень скоро Зеленский сам стал заложником этой среды. А заодно – заложником своей привычки нравиться публике и своего же неверия в институциональные подходы.

В результате, профессиональные касты продолжают держать страну в заложниках. Лояльность в кабинетах власти ценится выше профессионализма. А эффектность подачи явно подменяет собой проработанность решений.

Шестой президент страны остается экспериментом

Впрочем, положа руку на сердце, Зеленского сложно во всем этом упрекать. Шестой президент страны был и остается экспериментом. На его примере мы просто получили возможность проследить, как именно меняется далекий от политики человек, волею судеб оказавшийся в главном кресле страны.

Его предшественника называли президентом "АрМоВира". К этой триаде можно относиться как угодно, но она была – и закрепляла Порошенко в консервативном кластере политического поля. Зеленский со своей триадой пока еще не определился, а потому так сложно атрибутировать его в рамках политической системы координат.

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Он не стал президентом капитуляции – вопреки ожиданиям противников. Не стал президентом экономического чуда – вопреки надеждам сторонников. Но вряд ли сам Зеленский готов согласиться со случайностью своего президентства.

Главное кресло страны дает доступ к учебникам истории и перед подобным соблазном устоять довольно непросто. И все теперь будет зависеть от того, как он сам понимает словосочетание "историческая роль".

В его силах – провести судебную реформу и дать стране шанс на правосудие, изменить бизнес-климат и сделать предпринимательство точкой роста. Его полномочий с избытком хватит на то, чтобы преодолеть самые разные консервативные стереотипы. От отношения к медицинскому каннабису до идеи создания национальной автономии крымских татар.

Но всегда есть соблазн пойти по наиболее простому пути, подменяя формой содержание. И лишь от самого Зеленского зависит то, что останется в стране после его каденции.

Потому что флагштоков, Большого герба и праздника Дня державности может хватить для попадания в Википедию, но для места в истории нужно нечто большее. Впереди у шестого президента страны есть еще 2,5 года.