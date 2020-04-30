Экзамен по ПДД: как к нему подготовиться онлайн

В Украине теперь не обязательно учиться в автошколе, чтобы получить водительское удостоверение. Получить необходимые для сдачи экзамена по ПДД знания можно онлайн. В интернете существуют немало сайтов с нужной информацией.

Чтобы получить водительское удостоверение, необходимо не только изучить правила дорожного движения. Для этого еще нужно успешно сдать экзамен по теоретическим знаниям ПДД. Для некоторых водителей это самый трудный этап. Если вы уже решили не идти в автошколу и имеете возможность подготовиться самостоятельно в онлайн-режиме, сайт 24 канала подготовил несколько советов.

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Во-первых, стоит серьезно подойти к делу. Ведь от водителя в будущем будет зависеть не только его жизнь, но и судьба пассажиров и других участников дорожного движения.

Экзамен ПДД Украины 2020

Первый способ – записаться таки в автошколу. Уже проверенная система, которая дает результат. Второй – пройти курсы онлайн. Например на этом сайте.

Также можно приобрести курс на электронном носителе или учебник.

С тестовыми вопросами для экзаменационных билетов можно ознакомиться на сайте главного сервисного центра МВД Украины.

После того как вы будете подкованы в теории, стоит попробовать составить тренировочный тест на знание ПДД. В интернете можно найти немало сайтов, которые предлагают такую ​​возможность. Однако тест можно пройти и на официальном сайте главного СЦ МВД Украины.

Этот онлайн-тренажер дает возможность подготовиться к дальнейшей сдачи теоретического экзамена на право управления транспортным средством.



Тесты ПДД / Скриншот сайта СЦ МВД Украины

Для этого не нужно платить деньги, а количество попыток – не ограничено. Тренажер воспроизводит условия реального теоретического экзамена по ПДД в сервисном центре МВД. Он включает 20 вопросов и 20 минут на то, чтобы дать правильные ответы.

Однако специалисты отмечают, что знание Правил и успешная сдача экзаменов – вещи не всегда взаимосвязанные. Об этом говорится в статье на сайте 24 канала.

То есть вам лучше заранее, еще до экзаменов в Сервисном центре МВД, узнать некоторые подробности: билеты ПДД и ответы на них, условия проведения тестов ПДД по разделам, подробности составления конкретно в вашем населенном пункте и даже конкретном СЦ.

Например, в некоторых случаях в тестах ПДД есть билеты с неоднозначным ответом, или даже с ложным ответом, который запрограммирован как правильный (мы не говорим сейчас о том, почему так случается). Поэтому при подготовке к экзаменам было бы полезно встретиться с кем-то, кто находится "в курсе" указанных деталей.

Какой существует порядок получения водительских прав

Если раньше в автошколе учили параллельно теории и практике, теперь согласно изменениям в законодательстве, это запрещено.

Ученикам, которые не сдали теоретическую часть, запрещается учиться вождению на автомобильных дорогах и улицах общего пользования. Хотя это положение давно прописано в ПДД, но не все выполняли правило.

Ученики, которые проходят самоподготовку в изучении теоретической части, все равно будут сдавать экзамен в автошколе, перед тем, как смогут практиковать вождение с инструктором на дорогах.



Инструктор по вождению / Фото autounited

Тот, кто изучал правила самостоятельно, но не сдал с первого раза, сможет пересдать экзамен повторно только через три месяца. Столько времени предоставляется, чтобы доучить теорию.

Разделение теории и практики не продлит существенно срок обучения, конечно, если не будет пересдач экзаменов. Сейчас будущие водители категории В учатся 2,5 месяца или 10 учебных недель. Для вождения мотоцикла или скутера курс длится 1,5 месяца.

После успешной сдачи теории и практики, СЦ выдает водительское удостоверение, в течение пяти дней после сдачи всех документов. Стоимость услуги составляет 245 гривен.