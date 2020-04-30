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      Іспит з ПДР: як до нього підготуватися онлайн

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      Онлайн екзамен ПДР 2020 – як підготуватися онлайн до іспиту
      Як отримати права у 2020 році / 24 канал

      В Україні тепер не обов’язково навчатися в автошколі, аби отримати водійське посвідчення. Здобути необхідні для складання іспиту з ПДР знання можна онлайн. В інтернеті існують чимало сайтів з потрібною інформацією.

      Аби отримати водійське посвідчення, необхідно не тільки вивчити правила дорожнього руху. Для цього ще потрібно успішно скласти іспит з теоретичного знання ПДР. Для деяких водіїв це найважчий етап. Якщо ви вже вирішили не йти до автошколи й маєте можливість підготуватися самостійно в онлайн-режимі, сайт 24 каналу підготував декілька порад.

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      По-перше, варто серйозно підійти до справи. Адже від водія у майбутньому будуть залежати не тільки його життя, а й доля пасажирів та інших учасників дорожнього руху.

      Іспит ПДР Україна 2020

      Перший спосіб – записатися таки в автошколу. Вже перевірена система, яка дає результат. Другий – пройти курси онлайн. Наприклад на цьому сайті.

      Також можна придбати курс на електронному носії або підручник.

      З тестовими питаннями для екзаменаційних білетів можна ознайомитись на сайті головного сервісного центру МВС України.

      Після того як ви будете підковані в теорії, варто спробувати скласти тренувальний тест на знання ПДР. В інтернеті можна знайти чимало сайтів, які пропонують таку можливість. Проте тест можна пройти й на офіційному сайті головного СЦ МВС України.

      Цей онлайн-тренажер дає можливість підготуватися для подальшого успішного складання теоретичного іспиту на право керування транспортним засобом.

      Тести ПДР / Скриншот сайту СЦ МВС України

      Для цього не потрібно платити гроші, а кількість спроб – необмежена. Тренажер відтворює умови реального теоретичного іспиту з ПДР у сервісному центрі МВС. Він включає 20 питань та 20 хвилин на те, щоб дати правильні відповіді.

      Проте фахівці наголошують, що знання Правил та успішне складання іспитів – речі не завжди взаємопов’язані. Про це йдеться у статті на сайті 24 каналу.

      Тобто вам краще заздалегідь, ще до іспитів у Сервісному центрі МВС, дізнатися деякі подробиці: білети ПДР та відповіді на них, умови проведення тестів ПДР по розділам, подробиці складання конкретно у вашому населеному пункті та навіть конкретному СЦ.

      Наприклад, у деяких випадках в тестах ПДР є білети з неоднозначною відповіддю, або навіть з помилковою відповіддю, яка запрограмована як правильна (ми не говоримо зараз про те, чому так трапляється). Тож під час підготовки до іспитів було б корисно зустрітися з кимось, хто перебуває "в курсі" зазначених подробиць.

      Який існує порядок отримання водійських прав

      Якщо раніше в автошколі навчали паралельно теорії й практиці, тепер згідно змін в законодавстві, це заборонено.

      Учням, які не здали теоретичну частину, забороняється навчатися водінню на автомобільних дорогах та вулицях загального користування. Хоча це положення давно прописане в ПДР, проте не всі виконували правило.

      Учні, які проходять самопідготовку у вивченні теоретичної частини, все одно складатимуть іспит в автошколі, перед тим, як зможуть практикувати водіння з інструктором на дорогах.

      Інструктор з водіння / Фото autounited

      Той, хто вивчав правила самостійно, але не здав з першого разу, зможе перездати іспит повторно лише через три місяці. Стільки часу надається, аби довчити теорію.

      Розділення теорії і практики не подовжить суттєво термін навчання, звісно, якщо не буде перескладань іспитів. Зараз майбутні водії категорії В навчаються 2,5 місяці чи 10 навчальних тижнів. Для водіння мотоцикла чи скутера курс триває 1,5 місяці.

      Після успішного складання теорії й практики, СЦ видає водійське посвідчення, протягом п’яти днів після здачі всіх документів. Вартість послуги складає 245 гривень.

      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Публікації Авто 24 Статті Авто
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