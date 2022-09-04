Петицию 8 июня зарегистрировала Екатерина Кочубейнык. Глава государства поблагодарил ее за активную гражданскую позицию.
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Зеленский ответил на петицию об экзаменах для получения гражданства
Президент поблагодарил всех, кто присоединился к подписанию петиции об обязательном сдаче экзаменов по украинской истории и языку для получения гражданства. Он отметил, что по Конституции, права и свободы человека, гражданство, статус иностранцев и лиц без гражданства определяются исключительно украинским законодательством.
Для получения гражданства Украины следует обязательно владеть государственным языком или понимать его в объеме, достаточном для общения. Человек, который намерен получить украинский паспорт, должен засвидетельствовать соответствующий уровень владения украинским.
Требования к уровню владения государственным языком, необходимого для приобретения гражданства Украины, определяет Национальная комиссия по стандартам государственного языка. В то же время сдача экзамена осуществляется в порядке, установленном Кабмином.
Вопрос о введении экзаменов по украинскому языку и истории Украины для всех кандидатов на получение украинского гражданства потребует законодательного урегулирования,
– отметил президент.
Согласно Конституции и украинскому законодательству, правительство обеспечивает проведение:
- политики в сферах образования и науки,
- всестороннего развития и функционирования государственного языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины,
- государственной правовой политики,
- регулирует миграционные процессы
"Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос", – добавил Зеленский.
Президент подытожил, что о результатах рассмотрения автора петиции обязательно проинформируют.
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