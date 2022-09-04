Петицію 8 червня зареєструвала Катерина Кочубейник. Глава держави подякував їй за активну громадянську позицію.

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Зеленський відповів на петицію про екзамени для отримання громадянства

Президент подякував усім, хто долучився до підписання петиції про обов'язкове складання екзаменів з української історії та мови для отримання громадянства. Він зауважив, що, за Конституцією, права і свободи людини, громадянство, статус іноземців та осіб без громадянства визначаються виключно українського законодавства.

Для отримання громадянства України слід обов'язково володіти державною мовою або розуміти її в обсязі, достатньому для спілкування. Людина, яка має намір отримати український паспорт, повинна засвідчити відповідний рівень володіння українською.

Вимоги до рівня володіння державною мовою, необхідного для набуття громадянства України, визначає Національна комісія зі стандартів державної мови. Водночас складання іспиту здійснюється в порядку, встановленому Кабміном.

Питання щодо запровадження екзаменів з української мови та історії України для всіх кандидатів на отримання українського громадянства потребуватиме законодавчого урегулювання,

– зазначив президент.

Згідно із Конституцією та українським законодавством, уряд забезпечує проведення:

політики у сферах освіти та науки,

всебічного розвитку і функціонування державної мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України,

державної правової політики,

регулює міграційні процеси.

"Ураховуючи зазначене, я звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання", – додав Зеленський.

Президент підсумував, що про результати розгляду авторку петиції обов'язково проінформують.