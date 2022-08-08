Окрім того, що тепер росіянам для в'їзду в Україну потрібна віза, скоро їм узагалі може бути заборонено в'їзд.

Увага Птушкін, Барських, Лобода: українським зіркам на 50 років заборонили в'їзд в Росію, – ЗМІ

Петицією пропонують і не видавати посвідки на проживання росіянам – окрім тих, хто воював на боці України.

Україна вже 8 років потерпає від війни, яку розв'язала росія на території нашої країни. На жаль, за ці 8 років влада не спромоглася захистити Україну від диверсантів, агентури та коригувальників, які увесь цей час прибували в Україну через безвізовий режим з росією. Ми поплатилися за це тисячами життів,

– зазначив автор петиції.

Довідка. Згідно з законодавством, електронна петиція потрапляє на розгляд Президенту не пізніше ніж через 3 робочі дні після надходження необхідної кількості підписів на її підтримку. Розгляд петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше 10 робочих днів від дня оприлюднення інформації про початок розгляду. Про підтримку чи непідтримку петиції публічно оголошується на сайті Офісу Президента.

Як запровадили візи для росіян

Рішення ухвалив Кабінет Міністрів України і воно почало діяти з 1 липня. росіянам заборонили в'їжджати, виїжджати, прямувати транзитом, перебувати і пересуватися територією України без віз. Також обмеження на перетин кордону стосуються й жителів прикордонних областей росії. Візи росіянам видаватиме незалежна міжнародна компанія-посередник VFS Global через візові центри.

У Державній прикордонній службі розповідали, що для в'їзду росіян на територію України необхідно буде мати певний перелік документів. Та отримати візу зможе далеко не кожен громадянин країни-агресорки.

Скільки росіян подали документи на візу на початку їх введення: дивіться відео