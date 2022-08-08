Окрім того, що тепер росіянам для в'їзду в Україну потрібна віза, скоро їм узагалі може бути заборонено в'їзд.
Увага Птушкін, Барських, Лобода: українським зіркам на 50 років заборонили в'їзд в Росію, – ЗМІ
Петицією пропонують і не видавати посвідки на проживання росіянам – окрім тих, хто воював на боці України.
Україна вже 8 років потерпає від війни, яку розв'язала росія на території нашої країни. На жаль, за ці 8 років влада не спромоглася захистити Україну від диверсантів, агентури та коригувальників, які увесь цей час прибували в Україну через безвізовий режим з росією. Ми поплатилися за це тисячами життів,
– зазначив автор петиції.
Як запровадили візи для росіян
- Рішення ухвалив Кабінет Міністрів України і воно почало діяти з 1 липня. росіянам заборонили в'їжджати, виїжджати, прямувати транзитом, перебувати і пересуватися територією України без віз. Також обмеження на перетин кордону стосуються й жителів прикордонних областей росії. Візи росіянам видаватиме незалежна міжнародна компанія-посередник VFS Global через візові центри.
- У Державній прикордонній службі розповідали, що для в'їзду росіян на територію України необхідно буде мати певний перелік документів. Та отримати візу зможе далеко не кожен громадянин країни-агресорки.
Скільки росіян подали документи на візу на початку їх введення: дивіться відео