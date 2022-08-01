Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону розповів скільки росіян подалися на візу. Адже візовий режим діє рівно місяць, його запровадили 1 липня, інформує 24 канал.

Читайте також Естонія заборонила візи для росіян на навчання

За цей час близько 80 росіян подалися на візу. Жоден з них її ще не отримав. Відповідно ніхто з них перетнути кордон не міг,

– розповів Демченко.

Прикордонники разом з МЗС та іншими службами перевіряють всіх тих, хто хоче до нас в'їхати

Речник також зауважив, що тепер інформацію про людину можуть опрацьовувати завчасно. А раніше перевірку проводили виключно на пунктах пропуску на кордоні.

Як запровадили візи для росіян

Рішення ухвалив Кабінет Міністрів України і воно почало діяти з 1 липня. росіянам заборонили в'їжджати, виїжджати, прямувати транзитом, перебувати і пересуватися територією України без віз. Також обмеження на перетин кордону стосуються й жителів прикордонних областей росії. Візи росіянам видаватиме незалежна міжнародна компанія-посередник VFS Global через візові центри.

У Державній прикордонній службі розповідали, що для в'їзду росіян на територію України необхідно буде мати певний перелік документів. Та отримати візу зможе далеко не кожен громадянин країни-агресорки. Мовиться про тих, хто потрапив до санкційних списків, а також загрожує національній безпеці нашої держави.

Народний депутат Олег Дунда наголошував, що після введення візового режиму з державою-агресоркою на порядку денному має бути питання такого ж режиму з білоруссю. Адже ця країна стала співучасницею нападу на нас і допомагала росіянам.

Скільки росіян подали документи на візу на початку їх введення: дивіться відео