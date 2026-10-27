Ни один блок не набрал большинства: в Израиле обнародовали первые результаты экзитполов

Подробности сообщает телеканал Channel 12.

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Распределение мест в Кнессете и рекорд арабских партий

Центристская партия "Яшар" во главе с Гади Айзенкотом занимает второе место и рассчитывает на 22 мандата в парламенте.

В целом оппозиционные силы под руководством еврейских политиков в совокупности получают 52 мандата. В свою очередь, коалиция во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху может рассчитывать примерно на 50 мест в Кнессете.

Третье место занимает оппозиционная партия "Би-Яхад" Нафтали Бенетта с 12 местами, а за ней следует "Объединенный список" арабских политиков с 11 мандатами.

Партии под руководством арабских политиков в совокупности претендуют на 18 мест: помимо "Объединенного списка", партия "Раам" получает около 7 мандатов. Этот результат может стать для них рекордным в истории парламента, однако они выступают против Нетаньяху и традиционно не входят в правящие коалиции.

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Еще от 7 до 9 мест экзит-полы пророчат политической силе "Наш дом – Израиль" Авигдора Либермана, а партия "Демократы" Яира Голана претендует на 9–10 мест.

Выборы в Израиле / Скриншот

Угроза политического тупика и новых выборов

Для утверждения правительства необходимо сформировать большинство в 61 голос из 120. Из-за баланса сил обе стороны могут объявить об успехе: Нетаньяху как лидер крупнейшей партии, а Айзенкот – крупнейшего блока.

Политики будут обращаться к президенту Исааку Герцогу за мандатом на формирование кабинета, но ни у одного из них нет гарантированной коалиции. Если переговоры зайдут в тупик, страна может вновь погрузиться в серию повторных выборов, как это происходило в 2019–2022 годах.

Интересно: как отмечает Центральная избирательная комиссия, явка к 20:00 составила 74,3%, что превысило показатели предыдущего голосования 2022 года.

Напомним, ранее мы писали, что 27 октября в Израиле для 7,3 миллиона граждан открыли более 12 тысяч избирательных участков,, а борьбу вели 36 политических сил.