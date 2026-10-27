Жоден блок не бере більшість: в Ізраїлі оприлюднили перші результати екзитполів

Подробиці повідомляє телеканал Channel 12.

Реклама Adv

популярні відео

Розподіл місць у Кнесеті та рекорд арабських партій

Центристська партія "Яшар" на чолі з Гаді Айзенкотом посідає друге місце й розраховує на 22 мандати в парламенті.

Загалом опозиційні сили під керівництвом єврейських політиків разом здобувають 52 мандати. Натомість коаліція на чолі з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу може розраховувати приблизно на 50 крісел у Кнесеті.

Третє місце посідає опозиційна партія Бі-Яхад Нафталі Бенетта з 12 місцями, а слідом іде Об'єднаний список арабських політиків з 11 мандатами.

Партії під керівництвом арабських політиків сумарно претендують на 18 місць: окрім Об'єднаного списку, партія Раам бере близько 7 мандатів. Цей результат може стати для них рекордним в історії парламенту, хоча вони виступають проти Нетаньягу й традиційно не долучаються до правлячих коаліцій.

Реклама

Ще від 7 до 9 місць екзитполи пророкують політсилі Наш дім Ізраїль Авігдора Лібермана, а партія Демократи Яіра Голана претендує на 9 – 10 місць.

Вибори в Ізраїлі / Скриншот

Загроза політичного глухого кута та нових виборів

Для затвердження уряду необхідно сформувати більшість у 61 голос зі 120. Через баланс сил обидві сторони можуть оголосити про успіх: Нетаньягу як очільник найбільшої партії, а Айзенкот – найбільшого блоку.

Політики звертатимуться до президента Ісаака Герцога за мандатом на формування кабінету, але жоден із них не має гарантованої коаліції. Якщо переговори зайдуть у глухий кут, країна може знову поринути в серію повторних виборів, як це відбувалося у 2019 – 2022 роках.

Цікаво Як зазначає Центральна виборча комісія, явка на 20:00 становила 74,3%, що перевищило показники попереднього голосування 2022 року.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 27 жовтня в Ізраїлі для 7,3 мільйона громадян відкрили понад 12 тисяч виборчих дільниць, а боротьбу вели 36 політичних сил.