Электорат Зеленского переходит прежде всего к ОПЗЖ, – Казарин

Накануне второго тура президентских выборов в 2019 году Центр Разумкова анализировал предпочтения избирателей, которые намеревались поддержать разных кандидатов. Электорат Зеленского, в отличие от сторонников Петра Порошенко или Юлии Тимошенко, был очень расколотым.

Пятый президент стоял на позициях "повестки" суверенитета – борьба с Россией и дрейф на Запад. С лидером "Батькивщины" тоже все было ясно, ее избирателя интересовала "повестка холодильника" – то есть социальный патернализм и забота государства о малообеспеченных. Такое мнение в программе "Полит.бюро" на 24 канале высказал журналист Павел Казарин.

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Между тем часть избирателей Зеленского хотела государственного регулирования, часть – рыночной экономики. Кто-то хотел движения в Европу, кто-то – дружбы с Россией и мира любой ценой, подчеркнул он.



Главные достижения президента за год у власти / Инфографика 24 канала

"Поэтому год назад я писал, что Зеленскому рано или поздно нужно будет сделать выбор, президентом какого именно меньшинства он будет. Потому что ожидания у его электората настолько расколоты, что удовлетворить всех – невозможно в принципе", – отметил журналист.

И подчеркнул: то, как от Зеленского откалывается какая-то часть электората, видно уже сейчас. Недавно было опубликовано большое интервью с социологом Владимиром Паниотто.

Он говорил, в частности, что избиратели Зеленского прежде всего переходят к ОПЗЖ. То есть это пророссийский электорат, который разочарован тем, что президент не договорился с РФ где-то посередине, как обещал,

– объяснил Казарин.

Журналист добавил, что уверен: скоро мы увидим, как будут откалываться и другие электоральные группы. Ведь экономический кризис вносит свои коррективы. Очевидно, что конца эпохи бедности, который обещал Зеленский год назад, в ближайшем будущем ждать не стоит.



Главные неудачи президента за год у власти / инфографика 24 канала

"Я прекрасно понимаю, что есть такая политическая традиция – когда твои дела идут не совсем хорошо, проще всего – обвинять предшественников. Я опасаюсь, чтобы Зеленский не решил бороться с проседанием своего рейтинга путем посадок представителей прошлой власти", – подытожил он.

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