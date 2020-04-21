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      Электорат Зеленского переходит прежде всего к ОПЗЖ, – Казарин

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      Президент Украины Владимир Зеленский

      Накануне второго тура президентских выборов в 2019 году Центр Разумкова анализировал предпочтения избирателей, которые намеревались поддержать разных кандидатов. Электорат Зеленского, в отличие от сторонников Петра Порошенко или Юлии Тимошенко, был очень расколотым.

      Пятый президент стоял на позициях "повестки" суверенитета – борьба с Россией и дрейф на Запад. С лидером "Батькивщины" тоже все было ясно, ее избирателя интересовала "повестка холодильника" – то есть социальный патернализм и забота государства о малообеспеченных. Такое мнение в программе "Полит.бюро" на 24 канале высказал журналист Павел Казарин.

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      Между тем часть избирателей Зеленского хотела государственного регулирования, часть – рыночной экономики. Кто-то хотел движения в Европу, кто-то – дружбы с Россией и мира любой ценой, подчеркнул он.


      Главные достижения президента за год у власти / Инфографика 24 канала

      "Поэтому год назад я писал, что Зеленскому рано или поздно нужно будет сделать выбор, президентом какого именно меньшинства он будет. Потому что ожидания у его электората настолько расколоты, что удовлетворить всех – невозможно в принципе", – отметил журналист.

      И подчеркнул: то, как от Зеленского откалывается какая-то часть электората, видно уже сейчас. Недавно было опубликовано большое интервью с социологом Владимиром Паниотто.

      Он говорил, в частности, что избиратели Зеленского прежде всего переходят к ОПЗЖ. То есть это пророссийский электорат, который разочарован тем, что президент не договорился с РФ где-то посередине, как обещал,
      – объяснил Казарин.

      Журналист добавил, что уверен: скоро мы увидим, как будут откалываться и другие электоральные группы. Ведь экономический кризис вносит свои коррективы. Очевидно, что конца эпохи бедности, который обещал Зеленский год назад, в ближайшем будущем ждать не стоит.


      Главные неудачи президента за год у власти / инфографика 24 канала

      "Я прекрасно понимаю, что есть такая политическая традиция – когда твои дела идут не совсем хорошо, проще всего – обвинять предшественников. Я опасаюсь, чтобы Зеленский не решил бороться с проседанием своего рейтинга путем посадок представителей прошлой власти", – подытожил он.

      Смотрите полное видео программы "Полит.бюро" за 21 апреля 2020:

       

      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Новости Украины Выборы Президента 2019 Оппозиционная платформа – За жизнь
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