Електорат Зеленського переходить насамперед до ОПЗЖ, – Казарін

Напередодні другого туру президентських виборів у 2019 році Центр Разумкова аналізував уподобання виборців, які мали намір підтримати різних кандидатів. Електорат Зеленського, на відміну від прихильників Петра Порошенка чи Юлії Тимошенко, був дуже розколеним.

П'ятий президент стояв на позиціях "повістки" суверенітету – боротьба з Росією та дрейф на Захід. З лідеркою "Батьківщини" також все було ясно, її виборця цікавила "повістка холодильника" – тобто соціальний патерналізм та турбота держави про малозабезпечених. Таку думку у програмі "Політ.бюро" на 24 каналі висловив журналіст Павло Казарін.

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Натомість частина виборців Зеленського хотіла державного регулювання, частина – ринкової економіки. Хтось прагнув руху до Європи, хтось – дружби з Росією та миру за будь-яку ціну, наголосив він.



Головні здобутки президента за рік при владі / Інфографіка 24 каналу

"Тому рік тому я писав, що Зеленському рано чи пізно потрібно буде зробити вибір, президентом якої саме меншості він буде. Адже очікування у його електорату настільки розколені, що задовольнити всіх – в принципі неможливо", – зазначив журналіст.

Й підкреслив: те, як від Зеленського відколюється якась частина електорату, видно вже зараз. Нещодавно було опубліковане велике інтерв'ю з соціологом Володимиром Паніотто.

Він говорив, зокрема, що виборці Зеленського насамперед переходять до ОПЗЖ. Тобто це проросійський електорат, який розчарований тим, що президент не домовився з РФ десь посередині, як обіцяв,

– пояснив Казарін.

Журналіст додав, що впевнений: скоро ми побачимо, як будуть відколюватися й інші електоральні групи. Адже економічна криза вносить свої корективи. Очевидно, що кінця епохи бідності, який обіцяв Зеленський рік тому, у найближчому майбутньому чекати не варто.



Головні невдачі президента за рік при владі / Інфографіка 24 каналу

"Я прекрасно розумію, що є така політична традиція – коли твої справи йдуть не зовсім добре, найпростіше – звинувачувати попередників. Я побоююсь, аби Зеленський не вирішив боротися з просіданням свого рейтингу шляхом посадок представників минулої влади", – підсумував він.

Дивіться повне відео програми "Політ.бюро" за 21 квітня 2020: