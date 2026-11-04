"Могло быть и хуже": в Киеве катастрофический дефицит собственной генерации

Об этом в эфире 24 Канала рассказал директор по энергетическим системам Центра Разумкова Владимир Омельченко. По его словам, из-за неоднократных российских атак киевские теплоэлектроцентрали фактически не функционируют.

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В каком состоянии находится энергосистема Киева?

Как подчеркнул Омельченко, под постоянными атаками находятся также высоковольтные узлы электроснабжения вокруг столицы. Все это создает серьезные проблемы со светом для Киева.

Фактически в столице нет собственной генерации. Ее очень мало. А потребность составляет на уровне 1800 МВт зимой. Враг нанес критические повреждения трем большим ТЭЦ. Также были нанесены критические удары по Трипольской ТЭС, а вокруг Киева постоянно обстреливают подстанции и энергетическое кольцо– отметил Омельченко.

Ключевая стратегия врага заключается в уничтожении тепловой генерации и блокировании систем передачи от АЭС, которые обеспечивают почти 60% электроэнергии страны. Поскольку базовые АЭС расположены на западе, а основные потребители сосредоточены в центре и на левом берегу, передача электроэнергии критически зависит от магистральных сетей.

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Эксперт по энергетике объяснил, почему в Киеве проблемы со светом: смотрите видео 24 Канала

Защитили ли энергетическое оборудование?

По данным ООН, количество ударов дронов по украинской энергетике возросло в пять раз. Это существенно замедляет ремонтные работы. В то же время защита основного оборудования позволяет системе держаться.

Что касается защиты высоковольтных подстанций "Укрэнерго", Омельченко отметил, что полностью закопать под землю открытые распределительные пункты фактически невозможно. Однако защиту наиболее критически важного оборудования выполнили примерно на 90%.

Если бы этой защиты не было, то мы бы уже неделями сидели без электроэнергии. Но, видимо, не все сделано. Уже появлялись фото, что происходит с защитой на отдельных подстанциях в Киевской области– подчеркнул Омельченко.

Напомним, что ранее три теплоэлектроцентрали Киева приостановили выработку электроэнергии. А из-за очередной вражеской атаки на энергоузел 3 ноября в Киеве и области вводили аварийные отключения.