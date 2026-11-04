"Могло бути гірше": у Києві катастрофічний дефіцит власної генерації

Про це в ефірі 24 Каналу розповів директор енергетичних систем Центру Разумкова Володимир Омельченко. За його словами, через неодноразові російські атаки київські теплоелектроцентралі фактично не функціонують.

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В якому стані енергосистема Києва?

Як наголосив Омельченко, також під постійними атаками перебувають високовольтні вузли живлення навколо столиці. Все це створює серйозні проблеми зі світлом для Києва.

Фактично в столиці немає власної генерації. Її дуже мало. А потреба становить на рівні 1800 МВт взимку. Ворог критично пошкодив три великі ТЕЦ. Також критичних ударів завдали по Трипільській ТЕС, а навколо Києва постійно обстрілюють підстанції та енергетичне кільце– зазначив Омельченко.

Ключова стратегія ворога полягає у знищенні теплової генерації та блокуванні систем передачі від АЕС, які забезпечують майже 60% електроенергії країни. Оскільки базові АЕС розташовані на заході, а головні споживачі сконцентровані в центрі та на лівобережжі, передача струму критично залежить від магістральних мереж.

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Чи захистили енергетичне обладнання?

За даними ООН, кількість ударів дронами по українській енергетиці зросла вп'ятеро. Це суттєво сповільнює ремонтні роботи. Водночас захист основного обладнання дозволяє системі триматися.

Щодо захисту високовольтних підстанцій "Укренерго" Омельченко зауважив, що повністю закопати під землю відкриті розподільні пункти фактично неможливо. Проте захист найбільш критичного обладнання виконали приблизно на 90%. Тому могло бути гірше.

Якби цього захисту не було, то ми б уже сиділи тижнями без електричної енергії. Але, мабуть, не все зроблено. Були вже фото, що відбувається із захистом на окремих підстанціях в Київській області– підкреслив Омельченко.

Нагадаємо, що раніше три теплоелектроцентралі Києва зупинили виробництво електроенергії. А через чергову ворожу атаку на енерговузол 3 листопада в Києві та області вводили екстрені відключення.