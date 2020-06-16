В Украине хотят запретить импорт электроэнергии из Беларуси и России. Соответствующий проект инициировал Кабинет Министров Украины. Его рассмотрит Верховная Рада.

Как сообщили на сайте Верховной Рады, полный запрет предлагают установить до 31 декабря 2021 года. Соответствующий проект закона №3657 правительство внесло в Раду 15 июня 2020 года.

Обратите внимание Как вырастут тарифы на электроэнергию в Украине: три сценария

В проекте закона говорится о том, чтобы к 2021 году полностью запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси по двусторонним договорам на рынке "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, а также балансирующий.

Они объяснили, что после 2021 года объем электроэнергии, которую импортируют из этих государств, станет доступен для продажи исключительно на рынке "на сутки вперед" и на балансирующем. Отмечено, что импорт электроэнергии из РФ действует только на рынке "на сутки вперед". В то же время из Беларуси – на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном.

Для чего это хотят сделать

Временно остановить импорт электрической энергии именно из России и Беларуси хотят из-за того, что эти государства не являются членами Энергетического Сообщества. В Кабмине пояснили, что это позволит обеспечить стабилизацию ситуации на рынке электрической энергии. Также обеспечит стабильную работу энергетической системы Украины и создаст равные справедливые условия на рынке.