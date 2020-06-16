В Україні хочуть заборонити імпорт електроенергії з Білорусі та Росії. Відповідний проєкт ініцював Кабінет міністрів України. Його розгляне Верховна рада.

Як повідомили на сайті Верховної Ради, повну заборону пропонують встановити до 31 грудня 2021 року. Відповідний проєкт закону №3657 уряд вніс до Ради 15 червня 2020 року.

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У проєкті закону йдеться про те, щоб до 2021 року повністю заборонити імпорт електроенергії з Росії і Білорусі за двосторонніми договорами на ринок "на добу вперед", внутрішньодобовий ринок, а також балансуючий.

Вони пояснили, що після 2021 року обсяг електроенергії, яку імпортують з цих держав, стане доступний для продажу виключно на ринку "на добу вперед" і на балансуючому. Зазначено, що імпорт електроенергії з РФ діє тільки на ринку "на добу вперед". Водночас з Білорусі – на ринку "на добу вперед" і внутрішньодобовому.

Для чого це хочуть зробити

Тимчасово зупинити імпорт електричної енергії саме з Росії і Білорусі хочуть через те, що ці держави не є членами Енергетичного Співтовариства. У Кабміні пояснили, що це дозволить забезпечити стабілізацію ситуації на ринку електричної енергії. Також забезпечить стабільну роботу енергетичної системи України і створить рівні справедливі умови на ринку.