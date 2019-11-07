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      Электроэнергия из России: Украине на пользу или во вред

      9 Читати новину українською
      Электроэнергия
      Электроэнергия / thepage.com.ua

      Теперь возможно импортировать электроэнергию из России, что достаточно выгодно для Коломойского, потому что он обладает несколькими ферросплавными завода. Для него важно, чтобы электроэнергия была дешевле.

      Импорт электроэнергии из России составляет конкуренцию на рынке и дает возможность покупать электроэнергию дешевле. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал экономический эксперт Олег Гаврыш.

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      Эксперт заявил, что вторым вопросом стоит геополитический фактор. Украина и так достаточно сильно зависит от России. В том числе и в сфере электроэнергетики. Например, "Энергоатом" является основным поставщиком электроэнергии для украинских потребителей. Это вообще 60% всей электроэнергии, которую мы потребляем.

      Горит свет, используем электроэнергию для бытовой техники или для еще чего-то, 60% платим "Энергоатому",
      – сообщил экономический эксперт Олег Гаврыш.

      "При этом "Энергоатом" 60% от своей цены платит за ядерное топливо России. То есть считайте, что 30-40% денег, которые вы платите за электроэнергию каждый раз, вы платите России через "Энергоатом". А после того, как открыли импорт, то появился еще один способ захода российской электроэнергии", – добавил Гаврыш.

      Смотрите видео с Олегом Гаврышем:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Імпорт Электроэнергия
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