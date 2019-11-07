Електроенергія з Росії: Україні на користь чи на шкоду

Тепер можливо імпортувати електроенергію з Росії, що є достатньо вигідно для Коломойського, тому що він володіє декількома феросплавними заводами. Для нього важливо, щоб електроенергія була дешевша.

Імпорт електроенергії з Росії складає конкуренцію на ринку та дає можливість купувати електроенергію дешевше. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів економічний експерт Олег Гавриш.

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Експерт заявив, що другим питанням є ще геополітичний фактор. Україна й так достатньо сильно залежить від Росії. В тому числі й у сфері електроенергетики. Наприклад, енергоатом є основним постачальником електроенергії для українських споживачів. Це взагалі 60% всієї електроенергії, яку ми споживаємо.

Горить світло, використовуємо електроенергію для побутової техніки чи для ще чогось, то 60% платимо енергоатому,

– повідомив економічний експерт Олег Гавриш.

"При цьому енергоатом 60% від своєї ціни платить за ядерне паливо Росії. Тобто рахуйте, що 30-40% грошей, які ви платите за електроенергію кожен раз, то платите Росії через енергоатом. А після того, як відкрили імпорт, то з’явився ще один спосіб заходу російської електроенергії", – додав Гавриш.

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