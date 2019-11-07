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      Електроенергія з Росії: Україні на користь чи на шкоду

      237 Читать новость на русском
      Електроенергія
      Електроенергія / thepage.com.ua

      Тепер можливо імпортувати електроенергію з Росії, що є достатньо вигідно для Коломойського, тому що він володіє декількома феросплавними заводами. Для нього важливо, щоб електроенергія була дешевша.

      Імпорт електроенергії з Росії складає конкуренцію на ринку та дає можливість купувати електроенергію дешевше. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів економічний експерт Олег Гавриш. 

      Читайте також: Ракова пухлина економіки: Тарасюк заявив про неминучість росту тарифів на електроенергію

      Експерт заявив, що другим питанням є ще геополітичний фактор. Україна й так достатньо сильно залежить від Росії. В тому числі й у сфері електроенергетики. Наприклад, енергоатом є основним постачальником електроенергії для українських споживачів. Це взагалі 60% всієї електроенергії, яку ми споживаємо.

      Горить світло, використовуємо електроенергію для побутової техніки чи для ще чогось, то 60% платимо енергоатому,
      – повідомив економічний експерт Олег Гавриш.

      "При цьому енергоатом 60% від своєї ціни платить за ядерне паливо Росії. Тобто рахуйте, що 30-40% грошей, які ви платите за електроенергію кожен раз, то платите Росії через енергоатом. А після того, як відкрили імпорт, то з’явився ще один спосіб заходу російської електроенергії", – додав Гавриш.

      Дивіться відео з Олегом Гавришем:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Електроенергія Імпорт
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