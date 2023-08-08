Предполагается, что электронная очередь призвана уменьшить очереди на контрольно-пропускных пунктах. Спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона объяснил, почему, несмотря на запуск электронной очереди пробки на границе, все равно есть.
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Ответ ГПСУ
По словам Демченко, большие километровые очереди на границе прежде всего возникают не из-за неисправности электронной очереди, а из-за большого количества транспорта и лиц, желающих пересечь границу. Электронная очередь не способна уменьшить это количество.
Однако она может позволить гражданам меньше находиться непосредственно на границе, отметил спикер. Для этого нужно, чтобы водители соблюдали время прибытия в пункт пропуска, который определен для того, чтобы сразу пересечь границу.
Это будет эффективным использованием электронной очереди. Она будет работать так, как надо, когда полностью начнет функционировать, и все будут соблюдать эти требования,
– говорит Демченко.
Также он отметил, что этим летом наблюдается большой пассажирооборот. Если в весенний период границу пересекали примерно 85 900 человек в сутки, то вчера, например, таких было 135 тысяч.
Кроме того, пассажирооборот динамичен относительно въезда и выезда. Если в начале лета больше людей выезжало за границу, то в июле преобладает количество возвращаемых. Только вчера в Украину въехало на 25 тысяч больше, чем уехало.
єЧерга в Украине
- 28 июля Кабинет министров принял решение о расширении действия "єЧерги". С 1 августа водители автобусов и легковых автомобилей могут встать в электронную очередь на пересечение границы. Это они должны сделать на сайте. Водители могут продлить очередь 1 раз в 4, 6, 8 или 10 часов, если им нужно больше времени на дорогу.
- С 12 декабря 2022 года на пункте пропуска через границу с Польшей "Ягодин - Дорогуск" начала работу электронная очередь.
- 8 мая 2023 года началась запись в электронную очередь для водителей грузовых автомобилей в новых пунктах пропуска.