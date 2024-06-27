Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Он также рассказал об этапах бронирования.

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Активно работаем над электронным бронированием на портале "Дія". Сначала сервис будет доступен для предприятий, которые являются критически важными для экономики страны,

– сообщил Федоров.

По словам министра, бета-тест услуги стартует в начале июля.

Электронное бронирование

Сейчас работодатели для должны подавать заявление в бумажном виде и ждать результат неделями.

7 июня Кабинет министров Украины принял постановление, которая предусматривает возможность бронирования от мобилизации в сервисе "Дія".

Предполагают, что это сделает процесс бронирования легче и быстрее. В Минцифры уточнили, что по времени это будет занимать около одного часа.