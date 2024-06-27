Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він також розповів про етапи бронювання.

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Активно працюємо над електронним бронюванням на порталі "Дія". Спершу сервіс буде доступний для підприємств, які є критично важливими для економіки країни,

– повідомив Федоров.

За словами міністра, бета-тест послуги стартує на початку липня.

Електронне бронювання

Наразі роботодавці для мають подавати заяву у паперовому вигляді та чекати на результат тижнями.

7 червня Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка передбачає можливість бронювання від мобілізації у сервісі "Дія".

Передбачають, що це зробить процес бронювання легшим та швидшим. У Мінцифри уточнили, що по часу це займатиме близько однієї години.