После Кабмина изменения должна утвердить Верховная рада. Минцифры отмечает, что работает над тем, чтобы больше документов были в формате "диджитал".

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Электронное удостоверение ветерана

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров объяснил, что решение Кабмина означает то, что военные и их семьи смогут получать и использовать только электронное удостоверение ветерана в Дии, а бумажное – по желанию.

Важный документ будет всегда под рукой, это очень удобно. Ну и плюс это ускорит обслуживание и военных, и их семей,

– указал Федоров.

Ранее подход digital first применили к водительским удостоверениям. Как результат, каждый пятый водитель при замене документа теперь выбирает электронный вариант через платформу Дія вместо традиционной пластиковой карты.

Министр напомнил, что за 2 недели с момента запуска услуги в Дии сгенерировали 173+ тысячи удостоверений ветерана.

Напомним, что в начале июня в приложении Дия появилось удостоверение ветерана, которое могут получить украинские защитники со статусом участника боевых действий и члены семьи погибших. Таким образом украинцам не обязательно носить бумажный аналог с собой. Как добавить удостоверение – смотрите по ссылке.