Після Кабміну зміни має затвердити Верховна рада. Мінцифри зазначає, що працює над тим, аби більше документів були у форматі "діджитал".

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Електронне посвідчення ветерана

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що рішення Кабміну означає те, що військові та їхні родини зможуть отримувати й використовувати лише електронне посвідчення ветерана в Дії, а паперове – за бажанням.

Важливий документ буде завжди під рукою, це дуже зручно. Ну і плюс це пришвидшить обслуговування і військових, і їхніх родин,

– вказав Федоров.

Раніше підхід digital first застосували до водійських посвідчень. Як результат, кожен п'ятий водій при заміні документа тепер обирає електронний варіант через платформу Дія замість традиційної пластикової картки.

Міністр нагадав, що за 2 тижні з моменту запуску послуги в Дії згенерували 173+ тисячі посвідчень ветерана.

Нагадаємо, що на початку червня у застосунку Дія з'явилося посвідчення ветерана, яке можуть отримати українські захисники зі статусом учасника бойових дій та члени сім'ї загиблих. Таким чином українцям не обов'язково носити паперовий аналог з собою. Як додати посвідчення – дивіться за посиланням.