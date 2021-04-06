Дом Christie'S организовал рекордный аукцион. На нем привлекли внимание к цифровому искусству и продаже арт-объектов с использованием так называемого невзаимозаменяемого токена.

На аукционе продали картину за почти 70 миллионов долларов. Даже сам художник был шокирован такой новостью. Это самая большая сумма, которую когда-либо заплатили за произведение живого художника.

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ЕС поддержал Украину

Европейский Союз присоединился к Соединенным Штатам Америки и Организации Североатлантического договора. Он выразил обеспокоенность военными передвижениями России вблизи границ Украины.

Об этом заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель. Вопрос Украины будет одной из тем ближайшего совещания министров иностранных дел стран Евросоюза.

Расположение группировок России у границ Украины / Инфографика 24 канала

Накопление войск в Арктике

Военные эксперты и западные чиновники заявляют о беспрецедентном накоплении военной мощи России в Арктике. Об этом сообщает CNN. Из спутниковых фотографий, по данным журналистов, видно, что Россия тестирует новейшее оружие в районе, который из-за глобальных климатических изменений теперь не покрыт слоем льда.

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Больше всего беспокойство экспертов вызывают испытания ядерной торпеды "Посейдон". Оружие потенциально способно уклоняться от американских прибрежных защитных механизмов, двигаясь по рельефу морского дна.

Жесткий локдаун в мире

Не только Киев, но и ряд европейских столиц, вводят жесткие карантинные ограничения, чтобы побороть новую волну пандемии коронавируса. Большая часть жителей Европы встретила Пасху в условиях локдауна. В частности в Италии дневное количество заражений удвоилось, по сравнению с февралем, во Франции – утроилось.

Полный выпуск программы "Голос Америки" за 5 апреля: смотрите видео