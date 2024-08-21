Заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко отметила, что для реализации электронных боевых распоряжений необходимо создать полный реестр военнослужащих, а также безопасный обмен между грифами. Это является сложной технологической задачей.

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В чем сложность внедрения электронного боевого распоряжения

Черногоренко подчеркнула, что цифровизация является ключевой задачей для Минобороны. Процесс реализации предусматривает создание соответствующей архитектуры для каждого цифрового решения, что обеспечит его быстрое масштабирование и стабильность.

Заместитель министра объяснила, что для внедрения электронных боевых распоряжений необходимо создать полный реестр военнослужащих. Также важно обеспечить безопасный обмен между различными контурами, различными грифами – тайный, для служебного пользования и открытый контур.

"И это – достаточно серьезная и организационная, и технологическая задача. Как только мы это сделаем очень правильно с точки зрения архитектуры – тогда мы сможем оцифровывать боевое распоряжение", – подчеркнула Черногоренко.

Напомним, что недавно в Украине запустили мобильное приложение для военных Армия+. Сейчас оно предлагает всего несколько функций, включая возможность создавать электронные рапорты.