Электронные сигареты – как безболезненно отказаться от сигарет

Все больше пользователей выбирают электронные сигареты в качестве альтернативы обычным сигаретам. Поэтому мы решили выяснить, как этот электронный девайс способен заменить обычный процесс курения и в перспективе помочь бросить курить.

Немного истории

Перед тем, как поговорить о пользе э-сигареты для курильщиков, в нескольких словах вспомним об истории создания этого девайса. Считается, что первая электронная сигарета была зарегистрирована в США в 1930 году. Однако, сейчас сложно сказать, та ли именно технология использована для создания физической э-сигареты.

А вот современную электронную сигарету разработал китайский фармацевт Хон Лик в 2003 году. Его отец был курильщиком, поэтому, волнуясь за него, Лик разработал электронный девайс как безопасную альтернативу курению.

Каких видов бывают э-сигареты

Сегодня э-сигареты стали очень распространенным устройством, поэтому каждый пользователь может подобрать свой аппарат, учитывая собственные предпочтения и требования.