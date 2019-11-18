Электронные сигареты – как безболезненно отказаться от сигарет
Все больше пользователей выбирают электронные сигареты в качестве альтернативы обычным сигаретам. Поэтому мы решили выяснить, как этот электронный девайс способен заменить обычный процесс курения и в перспективе помочь бросить курить.
Немного истории
Перед тем, как поговорить о пользе э-сигареты для курильщиков, в нескольких словах вспомним об истории создания этого девайса. Считается, что первая электронная сигарета была зарегистрирована в США в 1930 году. Однако, сейчас сложно сказать, та ли именно технология использована для создания физической э-сигареты.
А вот современную электронную сигарету разработал китайский фармацевт Хон Лик в 2003 году. Его отец был курильщиком, поэтому, волнуясь за него, Лик разработал электронный девайс как безопасную альтернативу курению.
Каких видов бывают э-сигареты
Сегодня э-сигареты стали очень распространенным устройством, поэтому каждый пользователь может подобрать свой аппарат, учитывая собственные предпочтения и требования.
Есть несколько видов электронных сигарет. В частности, их можно распределить по типу резервуара для испаряемой жидкости. Они бывают открытого и закрытого типа.
- Система открытого типа – он предусматривает, что пользователь сам обслуживает свой девайс, в частности заливает жидкость в контейнер многоразового пользования. Такой тип имеет недостаток, ведь не каждый может правильно залить химическую жидкость в подходящую емкость. А это может привести к различным последствиям – от горечи при использовании до химического отравления. Более того, пользователь может приобрести некачественную жидкость для заправки, которая может быть опасной для здоровья.
- Система закрытого типа – этот тип абсолютно закрыт, то есть жидкость заправляют на производстве в закрытых, стерильных условиях в специальный картридж. Такой тип является более безопасным для пользователя. Кроме того, он дает возможность пользователю предъявлять претензии производителю в случае обнаружения некачественного товара, или, не дай Бог, ухудшение здоровья. К примеру, такой вид э-сигарет можно приобрести у производителя Juul. Картриджи закрытого типа самостоятельно нельзя ни подделать, ни открыть, чтобы добавить ненадежную заправку. При попытке что-то туда долить, картридж ломается, и может вообще испортить устройство. Поэтому пользователь может не волноваться за надежность и безопасность приобретенного картриджа. А производителю это дает возможность гарантировать качество и нести ответственность перед потребителями своей продукции.
Также электронные сигареты можно разделить по продолжительности использования: одноразовые и многоразовые.
- Одноразовые электронные сигареты, как уже можно догадаться из названия, не имеют ни подзарядки для аккумулятора, ни заправки. После использования их утилизируют. Такой тип заинтересует курильщиков, которые еще не уверены, подойдет ли им это устройство. Такой девайс включается с каждой затяжкой, поэтому пользоваться им очень просто.
- Многократные электронные устройства дороже одноразовых, но более долговечны. Они оснащены мощным и емким аккумулятором, который можно зарядить через USB-кабель. Они предусматривают или заправку картриджа или его замену.
Электронная альтернатива обычным сигаретам
Существует популярная байка, что "никотин убивает лошадь". На самом деле опасным для курильщика является не никотин, а дым, образующийся в процессе сгорания табака. Смолы, которые образуются во время курения, содержат канцерогенные вещества (вещества, увеличивающие вероятность возникновения рака).
В целом сигаретный дым состоит из 7 тысяч различных веществ, из которых 70 являются доказанными канцерогенами. Кроме того, вдыхание микроскопических частиц веществ, которые есть в дыме, существенно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Никотин, хотя и вызывает зависимость, но он наносит значительно меньший вред человеческому организму. При этом именно из-за зависимости от никотина курильщикам так сложно отказаться от этой привычки. По статистике, только 3% курильщиков, которые бросали курить, выдерживали без курения до конца года. Остальные снова возвращались к традиционному курению.
Альтернативой могли бы стать никотиновые пластыри. Но они действуют гораздо медленнее и не вызывают в мозге тех ассоциаций, которые уже выработались от самого процесса курения. Кроме того, часто курильщикам нравится сам процесс "перекуров".
Поэтому наиболее приемлемым решением для курильщиков является использование именно электронных сигарет. Они максимально "правдоподобно" воспроизводят процесс курения и является релевантной системой доставки никотина в организм курильщика. При этом вместо дыма этот девайс производит значительно менее вредный пар, что существенно снижает риски для здоровья.
Исследования подтверждают, что э-сигареты являются на 95% безопаснее обычных сигареты. Более того, совместная работа профессора Энн Макнейл (King's College London) и профессора Питера Гаека (Queen Mary University of London) доказывает, что электронные сигареты могут способствовать снижению курения.
В частности, это исследование показало, что 2,6 миллиона взрослых, использующих электронные сигареты в Великобритании, являются действующими или бывшими курильщиками. Большинство из них пользуются устройствами, которые помогают бросить курить и позволяют воздержаться от возвращения к обычному способу курения.
Интересно, что речь идет именно о действующих курильщиках. Людей, которые никогда не курили и решили попробовать э-сигарету – менее 1%.
Доказательства иллюстрируют, что электронные сигареты или вейпы – это еще один инструмент для отказа от традиционного курения. На мой взгляд, курильщики должны попробовать вейпинг. При этом пользователи электронных сигарет в перспективе должны полностью отказаться от курения,
– говорит Энн Макнейл.
Еще одно исследование показало, что почти половина респондентов, которые приобрели стартовый комплект электронных сигарет JUUL, сообщили, что полностью отказались от курения в течение 90 дней.
Скандал с вейпами: что происходит
В последнее время появились новости о том, что из-за использования є-сигарет у некоторых людей ухудшилось состояние здоровья. В октябре Центры контроля и профилактики заболеваний в США (англ. – Centers for Disease Control and Prevention) CDC зафиксировали 1604 случая травм легких, якобы связанных с использованием электронных сигарет или продуктов для вейпинга. Также были зафиксировані еще и 35 смертельных случаев.
Как рассказала первый заместитель директора CDC, доктор Анна Шукит, большинство пациентов использовали для сигарет вещество тетрагидроканнабинол (ТГК). Самое интересное, что 89% из этих пациентов рассказали, что получили это вещество от друзей, членов семьи, нелегальных дилеров или "с улицы". Именно в этом и есть основная причина проблем со здоровьем у пользователей вейпов.
Эту мысль подтверждает и директор Центра табачных изделий FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) Митч Зеллер. Он говорит, что развитие легочной болезни в основном связано с использованием незаконных продуктов.
Советуем обратить внимание на электронные сигареты с картриджем закрытого типа, официально представленные на рынке. Они не позволяют пользователю самостоятельно открыть или заправить картридж, в том числе и добавить опасные вещества, как ТГК.
Несмотря на то, что электронные сигареты являются более безопасными, чем обычные, они являются никотиносодержащим продуктом. Поэтому их продажа должна быть строго запрещена для несовершеннолетних. Равнозначно, реклама, продажа и просто информирование о такой продукции должно быть ограничено местами продажи обычных сигарет за закрытыми дверями, и обязательным возрастным ограничением доступа. Электронные сигареты придуманы курильщиками для других взрослых курильщиков, которые не смогли бросить курить с помощью всех остальных способов – на этом настаивает компания JUUL Labs и призывает других следовать этому правилу.
Безопасное использование вейпов
Как видим, опасность заключается не в самом использовании электронных сигарет, а в составе веществ, которые принимает вейпер. Ведь миллионы людей во всем мире более десяти лет используют электронные сигареты с пропиленгликолем (PG) и растительным глицерином (VG) и не получили никаких тревожных симптомов. Это доказывают и научные экспертизы.
Так, FDA совместно с Центрами контроля и профилактики заболеваний (CDC) провели исследование о причинах поражения легких, связанных с использованием продуктов для вейпинга.
Ведь миллионы людей во всем мире более 15 лет используют электронные сигареты с пропиленгликолем (PG) и растительным глицерином (VG) и не получили никаких тревожных симптомов. Это доказывают и научные экспертизы.
Следует также помнить, что электронные сигареты должны быть от надежного производителя. К примеру, на украинском рынке доступны устройства известного американского производителя Juul.
Компанию основали Адам Боуэн и Джеймс Монзис, которые стремились создать альтернативу обычным сигаретам, которая поможет взрослым курильщикам бросить эту привычку. Стоит отметить, оба учредителей – бывшие курильщики, которые успешно отказались от курения.
Аксессуары Juul имеют закрытый тип картриджа с запатентованной жидкостью, которая заправляется в безопасных условиях на производстве, соответствует всем касательным мировым стандартам качества и международном фармацевтическом стандрат GMP. Открыть или подделать картридж невозможно, поэтому не стоит волноваться за его безопасность. А в качестве вопросов, всегда можно позвонить на горячую линию, телефон которого размещен на каждой упаковке легального продукта. Однако из-за отсутствия законодательного регулирования и контроля, при большой популярности продукта, на черном рынке присутствует избыточное количество контрафакта и подделок, качество которых неизвестно, поэтому рекомендуем обращать внимание на упаковку, наличие контактов импортера в Украине, наличие телефона горячей линии.
Итак, подытожим. Если вы задумываетесь о том, чтобы бросить курить, немедленно отказывайтесь от курения самостоятельно или с помощью специалистов, однако, если по каким-то причинам у вас не получается и вы опустили руки, то советуем обратить внимание на электронные сигареты. Это устройство поможет курильщикам отказаться от курения обычных сигарет без стресса. Тем не менее, после перехода на электронные сигареты, советуем продолжать попытки полного отказа от никотина – возможно, не сразу, но когда-то у вас это получится.