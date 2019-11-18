Електронні сигарети – як безболісно відмовитись від цигарок

Все більше користувачів обирають електронні сигарети як альтернативу звичайним цигаркам. Тож ми вирішили з’ясувати, як цей електронний девайс здатен замінити звичайний процес куріння та в перспективі допомогти кинути палити.

Трохи історії

Перед тим, як поговорити про користь e-сигарети для курців, кількома словами згадаємо про історію створення цього девайсу. Вважається, що перша електронна сигарета була зареєстрована у США у 1930 році. Однак, нині складно сказати, чи саме ця технологія використана для створення фізичної е-сигарети.

А от сучасну електронну цигарку розробив китайський фармацевт Хон Лик у 2003 році. Його батько був курцем, тож, хвилюючись за нього, Лик розробив електронний девайс як безпечну альтернативу курінню.

Яких видів бувають e-цигарки

Нині e-цигарки стали дуже поширеним пристроєм, тож кожен користувач може підібрати свій апарат, враховуючи власні уподобання та вимоги.



e-цигарки/ фото з juul.ua