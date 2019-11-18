Електронні сигарети – як безболісно відмовитись від цигарок
Все більше користувачів обирають електронні сигарети як альтернативу звичайним цигаркам. Тож ми вирішили з’ясувати, як цей електронний девайс здатен замінити звичайний процес куріння та в перспективі допомогти кинути палити.
Трохи історії
Перед тим, як поговорити про користь e-сигарети для курців, кількома словами згадаємо про історію створення цього девайсу. Вважається, що перша електронна сигарета була зареєстрована у США у 1930 році. Однак, нині складно сказати, чи саме ця технологія використана для створення фізичної е-сигарети.
А от сучасну електронну цигарку розробив китайський фармацевт Хон Лик у 2003 році. Його батько був курцем, тож, хвилюючись за нього, Лик розробив електронний девайс як безпечну альтернативу курінню.
Яких видів бувають e-цигарки
Нині e-цигарки стали дуже поширеним пристроєм, тож кожен користувач може підібрати свій апарат, враховуючи власні уподобання та вимоги.
e-цигарки/ фото з juul.ua
Є кілька видів електронних сигарет. Зокрема, їх можна розподілити за типом резервуару для рідини, що випаровується. Вони бувають відкритого і закритого типу.
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Система відкритого типу – він передбачає, що користувач сам обслуговує свій девайс, зокрема заливає рідину в контейнер багаторазового користування. Такий тип має недолік, адже не кожен може правильно залити хімічну рідину у відповідну ємність. А це може призвести до різних наслідків – від гіркоти при використанні до хімічного отруєння. Більше того, користувач може придбати неякісну рідину для заправки, що може бути небезпечною для здоров’я.
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Система закритого типу – цей тип абсолютно закритий, тобто рідину заправляють на виробництві у закритих, стерильних умовах у спеціальний картридж. Такий тип є більш безпечним для користувача. Крім того, він дає можливість користувачеві висувати претензії виробникові у разі виявлення неякісного товару, або, не дай Боже, погіршення здоров’я. До прикладу, такий вид е-цигарок можна придбати у виробника Juul. Картриджі закритого типу самостійно не можна ані підробити, ані відкрити, щоб додати ненадійну заправку. При спробі щось туди долити, картридж ламається, та може взагалі зіпсувати увесь пристрій. Тож користувач може не хвилюватись через надійність і безпеку придбаного картриджа. А виробникові це дає можливість гарантувати якість та нести відповідальність перед споживачами своєї продукції.
фото з фото з juul.ua
Також електронні цигарки можна поділити за тривалістю використання: одноразові і багаторазові.
- Одноразові електронні сигарети, як вже можна здогадатись із назви, не мають ані підзарядки для акумулятора, ані заправки. Після використання їх утилізують. Такий тип зацікавить курців, які ще не впевнені, чи підійде їм цей пристрій. Такий девайс вмикається із кожним затягуванням, тож користуватися ним дуже просто.
- Багаторазові електронні пристрої є дорожчими за одноразові, але є більш довговічними. Вони оснащені потужним і ємним акумулятором, який можна зарядити через USB-кабель. Вони передбачають або заправку картриджа або його заміну.
Електронна альтернатива звичайним цигаркам
Є популярна байка, що "нікотин вбиває коня". Насправді ж небезпечним для курця є не нікотин, а дим, що утворюється у процесі згоряння тютюну. Смоли, які утворюються під час паління, містять канцерогенні речовини (речовини, що збільшують ймовірність виникнення раку).
Загалом сигаретний дим складається із 7 тисяч різних речовин, з яких 70 є доведеними канцерогенами. Окрім того, вдихання мікроскопічних часточок речовин, які є в димі, суттєво збільшує ризик серцево-судинних захворювань.
Нікотин, хоч і викликає залежність, та він завдає значно меншої шкоди людському організмові. При цьому саме через залежність від никотину курцям так складно відмовитись від цієї звички. За статистикою, лише 3% курців, які кидали палити, витримували без куріння до кінця року. Решта знову поверталися до традиційного паління.
Альтернативою могли б стати нікотинові пластирі. Але вони діють значно повільніше і не викликають у мозку тих асоціацій, які вже виробилися від самого процесу куріння. Крім того, часто курцям подобається сам процес "перекурів".
Тож найбільш прийнятним рішенням для курців є використання саме електронних сигарет. Вони максимально "правдоподібно" відтворюють процес паління та є релевантною системою доставки нікотину в організм курця. При цьому замість диму цей девайс продукує значно менш шкідливу пару, що суттєво знижує ризики для здоров’я.
Дослідження підтверджують, що e-сигарети є на 95% безпечнішими за звичайні цигарки. Більше того, спільна робота професорки Енн Макнейл (King's College London) та професора Пітера Гаека (Queen Mary University of London) доводить, що електронні сигарети можуть сприяти зниженню куріння.
Зокрема, це дослідження показало, що 2,6 мільйона дорослих, що використовують електронні сигарети у Великобританії, є нинішніми або колишніми курцями. Більшість із них користуються пристроями, які допомагають кинути палити та дають змогу утриматись від повернення до звичайного куріння.
Цікаво, що йдеться саме про чинних курців. Людей, які ніколи не курили і вирішили спробувати e-цигарку – менше 1%.
Докази ілюструють, що електронні сигарети або вейпи – це ще один інструмент для відмови від традиційного паління. На мій погляд, курці повинні спробувати вейпінг. При цьому користувачі електронних цигарок у перспективі мають повністю відмовитися від куріння,
– каже Енн Макнейл.
Ще одне дослідження показало, що майже половина респондентів, які придбали стартовий комплект електронних цигарок JUUL, повідомили, що повністю відмовились від паління протягом 90 днів.
Скандал із вейпами: що насправді відбувається
Останнім часом з’явилися новини про те, що через використання e-сигарет у деяких людей погіршився стан здоров’я. У жовтні Центри контролю і профілактики захворювань в США (англ. – Centers for Disease Control and Prevention) CDC зафіксували 1604 випадки травм легенів, нібито пов'язаних з використанням електронних сигарет або продуктів для вейпінгу. Також було зафіксовано ще й 35 смертельних випадків.
Як розповіла перший заступник директора CDC, доктор Анна Шукіт, більшість пацієнтів використовували для сигарет речовину тетрагідроканабінол (ТГК). Найцікавіше, що 89% з цих пацієнтів розповіли, що отримали цю речовину від друзів, членів сім'ї, нелегальних дилерів або "з вулиці". Саме у цьому і є основна причина проблем зі здоров’ям у користувачів вейпів.
Цю думку підтверджує і директор Центру тютюнових виробів FDA (Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів) Мітч Зеллер. Він каже, що розвиток легеневої хвороби в основному пов'язаний із використанням незаконних продуктів.
Радимо звернути увагу на електронні цигарки з картриджем закритого типу, які офіційно представлені на ринку. Вони не дають змогу користувачеві самостійно відкрити чи заправити картридж, зокрема й додати небезпечні речовини, як ТГК.
Попри те, що електронні сигарети є безпечнішими, ніж звичайні, вони є нікотиновмісним продуктом. Тож їх продаж має бути сурово заборонений для неповнолітніх. Рівнозначно, реклама, продаж та просто інформування щодо такої продукції повинно бути обмеженим місцями продажу звичайних сигарет за закритими дверима, і обов’язковим віковим обмеженням доступу. Електронні сигарети придумані курцями для інших дорослих курців, які не змогли кинути курити за допомоги всіх інших способів – на цьому наполягає компанія JUUL Labs та закликає інших дотримуватися цього правила.
Безпечне використання вейпів
Як бачимо, небезпека полягає не у самому використанні електронних сигарет, а у складі речовин, які вживає вейпер. Адже мільйони людей у всьому світі понад десять років використовують електронні сигарети з пропіленгліколем (PG) і рослинним гліцерином (VG) і не отримали жодних тривожних симптомів. Це доводять і наукові експертизи.
Так, FDA спільно з Центрами контролю та профілактики захворювань (CDC) провели дослідження щодо причин ураження легень, пов'язаних з використанням продуктів для вейпінга.
Адже мільйони людей у всьому світі понад 15 років використовують електронні сигарети з пропіленгліколем (PG) і рослинним гліцерином (VG) і не отримали жодних тривожних симптомів. Це доводять і наукові експертизи.
Варто також пам’ятати, що електронні цигарки мають бути від надійного виробника. До прикладу, на українському ринку доступні пристрої відомого американського виробника Juul.
Компанію заснували Адам Бовен та Джеймс Монзис, які прагнули створити альтернативу звичайним сигаретам, що допоможе дорослим курцям кинути цю звичку. Варто зазначити, обоє засновників – колишні курці, які успішно відмовились від куріння.
Девайси Juul мають закритий тип картриджа із запатентованою рідиною, яка заправляється у безпечних умовах на виробництві, що відповідає всіх дотичним світовим стандартам якості та міжнародному фармацевтичному стандрату GMP. Відкрити чи підробити картридж неможливо, тож не варто хвилюватись за його безпечність. А в якості питань, завжди можна зателефонувати на гарячу лінію, телефон якої розміщений на кожній упаковці легального продукту. Однак через відсутність законодавчого регулювання та контролю, за великої популярності продукту, на чорному ринку присутня надмірна кількість контрафакту та підробок, якість яких є невідомою, тому рекомендуємо звертати увагу на упаковку, наявність контактів імпортера в Україну, наявність телефону гарячої лінії.
Отож, підсумуємо. Якщо ви задумуєтесь про те, щоб кинути курити, негайно відмовляйтеся від куріння самостійно чи за допомоги фахівців, однак якщо з якихось причин у вас не вдається і ви опустили руки, то радимо звернути увагу на електронні цигарки. Цей пристрій допоможе курцям відмовитись від паління звичайних сигарет без стресу. Тим не менш, після переходу на електронні сигарети, радимо продовжувати спроби повної відмови від нікотину – можливо, не відразу, однак колись у вас це вдастся.