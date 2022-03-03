В то же время водоснабжение появится в ближайшее время, сейчас над этим работают.

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"Полностью аварийная ситуация будет ликвидирована завтра днем", – подчеркнул городской голова Дмитрий Орлов.

Ранее оккупанты начали бросать гранаты в мирных людей и открыли огонь по ним. В сети пишут, что одному из мужчин оторвало ногу.

Военная техника в городе Энергодар: смотрите видео

Добавим, что в городе расположен "Энергоатом" – оператор четырех атомных электростанций Украины: Ровненской, Южно-Украинской, Хмельницкой и Запорожской. Последняя является крупнейшей АЭС в Европе и расположена именно рядом с Энергодаром.